Problemas para Alonso en los libres de Austin

Mal empieza el Gran Premio de Estados Unidos para Fernando Alonso y Aston Martin. A ser un fin de semana en formato sprint, los equipos solo disponen de una única sesión libre para rodar y la escudería de Silverstone, que se presenta en el circuito Austin con cuatro grandes actualizaciones, está dilapidando su tiempo de ensayo a causa de una doble avería en los coches de Alonso y Stroll.

Nada más salir a los Libres 1, las imágenes de televisión han revelado un problema en el neumático delantero izquierdo, incluso salía fuego, en el coche de Alonso. El fallo se ha repetido en el monoplaza de Lance, al que también han llamado a boxes.

En una apresurada conexión de DAZN con Pedro de la Rosa, el embajador de Aston Martin ha explicado que "ha sido un problema conla refrigeración de los frenos. Hemos visto el fuego, no es normal, por eso han tenido que desmontar el tambor y hacer las comprobaciones. Además ha sido en los dos coches y nada más salir. No sabemos la raíz del problema. En teoría no deberíamos haber tenido ese sobrecalentamiento de frenos en tan pocas vueltas. Estamos perdiendo tiempo. Vamos a ver si lo podemos arreglar", ha reconocido Pedro.

Alonso ha perdido 15 minutos y ha podido volver a salir a pista para tratar de recuperar el tiempo perdido, mientras Stroll seguía en el garaje con su coche totalmente desmontado. De la Rosa ha intentado restar trascendencia: "No tenemos muchos juegos de neumáticos y tampoco pasa nada si reservamos algunos", ha dicho. Pero sin duda el golpe inesperado no es un buen inicio para Aston Martin.