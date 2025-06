El problema de Aston Martin que solo Alonso puede tapar

Fernando Alonso consiguió sus primeros puntos de la temporada en Montmeló a golpes de magia. Luchando contra las carencias de su Aston Martin -que no son pocas-, el bicampeón se sacó de la chistera adelantamientos prácticamente imposibles que sirvieron para romper una sequía que se estaba alargando demasiado.

Si bien es una excelente noticia que Alonso se haya quitado de una vez por todas la espina clavada de los puntos, la realidad no debe esconderse; Aston Martin sigue estando demasiado lejos de sus competidores y, a pesar de las mejoras introducidas en Imola, el monoplaza todavía tiene muchos aspectos a mejorar para poder ser competitivo... y no tener que depender tanto de los trucos de sus pilotos.

Y es que Alonso consiguió sus primeros de la temporada con adelantamientos poco ortodoxos pero no menos impresionantes. Mientras la zona de adelantamiento estaba clara para todos los pilotos en el final de la curva 1, el asturiano no tenía la suficiente velocidad punta como para hacerlo y recurrió a otros puntos -como el exterior de la curva 3- para ir pasando a sus rivales uno detrás de otro.

Aston Martin necesita mejorar

El problema -o uno de ellos- en Aston Martin está claro: al monoplaza verde le falta velocidad punta a raudales. Si Max Verstappen o Oscar Piastri alcanzaron los 297,5 km/h en Montmeló, el AMR25 de Alonso y Stroll apenas llegaba a los 292,2 km/h, siendo el penúltimo equipo en ese sentido. Las carencias obligaron a Alonso a buscar soluciones imaginativas para pasar a sus rivales, aunque la magia tiene sus consecuencias en la Fórmula 1.

Al no poder adelantar en los puntos habituales del circuito, Alonso castigó sus neumáticos mucho más que el resto de sus competidores directos. “Necesitamos mejorar”, explicó Mike Krack, director de Aston Martin. “Como han visto, tuvimos que hacer muchas maniobras, y no en las rectas ni a la salida de las curvas. Les estamos haciendo la vida muy difícil a los conductores, porque se miran más al espejo que a cualquier otra cosa", reconocía.

El asturiano no se quedó callado tras la carrera: "Hemos hecho cinco adelantamientos en la curva 3 por fuera, uno a Bortoleto en la curva 5 al salir por fuera, en la curva 7 hicimos tres adelantamientos en las últimas vueltas también. Así que tenemos que empezar a adelantar en la recta con el DRS como hacen los demás y no inventarnos movimientos suicidas". Y es que a pesar de terminar noveno gracias a un oportuno Safety Car, Alonso no terminó demasiado satisfecho con el rendimiento de su Aston Martin en Barcelona, especialmente con la falta de velocidad punta del AMR25 que Alonso, con sus trucos habituales, consiguió enmascarar.