El primer obstáculo de Alonso en Mónaco

"Si podemos tener un buen sábado, eso nos preparará para otro buen resultado este fin de semana pero la posición en parrilla será fundamental”, subraya Fernando. "Si no sales en las primeras filas es muy difícil ganar aquí. Hay muchas cosas que pueden ir mal", advierte el director de Aston Martin Mike Krack

Fernando Alonso está convencido de que en Mónaco puede llegar su primera gran oportunidad de victoria esta temporada. Pero como en cualquier gran premio existen muchos factores que pueden acabar convirtiendo un sueño en pesadilla. Y en el Principado hay dos condicionantes que van a tener una marcada influencia: el pronóstico meteorológico, que indica altas probabilidades de lluvia a lo largo del fin de semana y la clasificación, que aquí es más determinante que en ningún otro circuito.

Alonso ha ganado en Mónaco en dos ocasiones (2006, con Renault y 2007, con McLaren) y además suma otros dos podios otros dos podios (con Ferrari en 2011 y 2012). Por experiencia, tiene claro lo que ocurra este sábado en la 'qualy' será clave en sus posibilidades de victoria en la carrera: “Como adelantar es tan difícil en Mónaco, la posición en la parrilla será fundamental para el resultado del domingo. Si podemos tener un buen sábado, eso nos preparará para otro buen resultado este fin de semana”, subraya Fernando.

“Mónaco es una carrera que siempre esperamos como pilotos de Fórmula 1. Es muy emocionante correr por estas calles, no hay nada como eso. Tenemos curiosidad por ver cómo se comporta el coche en un circuito de baja velocidad como este. Será importante asegurarnos de que acertamos con la puesta a punto del coche y entrar en ritmo desde el principio”, añade Alonso, que está ansioso por volver a la acción tras la cancelación del GP de Emilia Romagna, donde Aston Martin esperaba introducir actualizaciones significativas en el AMR23.

"Mónaco un poco como una carrera en casa para mí, así tengo un viaje corto a la pista. Y es bueno volver a competir después de la cancelación del gran premio el fin de semana pasada, pero esperamos que todos estén a salvo en Italia", dice sobre las graves inundaciones que obligaron a suspender la sexta prueba del año.

Su jefe Mike Krack también advierte sobre la importancia de la clasificación en Mónaco: "Aquí es muy importante. Si no sales en las primeras filas es muy difícil ganar. Hay muchas cosas que pueden ir mal. No sabemos como irán los otros coches con máxima carga aerodinámica. Hay que tener los pies en el suelo", ha señalado el director de Aston Martin, que ha explicado que aunque el Principado no es el mejor lugar para estrenar novedades, "tendremos algunas de las que pensábamos tener Imola".