Primer día para olvidar de Sainz en Montmeló: "Estamos muy lejos de donde queremos estar

El Circuit de Barcelona-Catalunya es una de aquellas pistas que saca a relucir todas las carencias de un monoplaza. Y, como no podía ser de otra forma, sometió a examen al FW48 de Carlos Sainz. El piloto de Williams sufrió mucho en la primera jornada en el trazado catalán, terminando el día en 14ª plaza, a un segundo y medio de la referencia que impuso su buen amigo Lando Norris con el McLaren (1:15.426).

"Bueno, muy complicado, muy complicado", comenzaba diciendo el madrileño en unas declaraciones ofrecidas a la Fórmula 1. "Sabíamos que llegaríamos a este fin de semana dos o tres décimas por detrás, quizá cuatro, del mejor coche de la zona media", explicó. "Con las características de esta pista, tan rápida, con tanto calor y viento, ya esperábamos sufrir", reconocía.

Carlos Sainz pilotando el FW48 de Williams en el Circuit de Barcelona-Catalunya / Valentí Enrich / SPO

Pero desgraciadamente, las expectativas quedaron completamente superadas por la realidad. "En cuanto pusimos combustible y comenzamos las tandas largas fue bastante impactante ver lo lejos que estábamos del ritmo", reconoció. "Es algo que debemos analizar seriamente porque hoy ha sido un día muy difícil y probablemente una llamada de atención", decía.

No es ningún secreto que el adelgazamiento del coche es una prioridad absoluta en la fábrica de Grove ya desde los test de pretemporada. "Al final, este circuito exige algo de menos peso y ahí es donde sabemos que estamos lejos, muy, muy lejos en cuanto a ritmo de carrera", valoraba.

"Un recordatorio de donde estamos realmente"

"Probablemente sirva como recordatorio de donde estamos realmente", admitió el español, quien ya ha logrado seis puntos este curso por los otros cinco de su compañero de box, Alex Albon. "Volvemos a una pista de velocidad media-alta y con mucho calor, y eso demuestra que seguimos teniendo las mismas limitaciones", se sinceraba.

Barcelona es una pista con alta degradación de neumáticos, especialmente en temperaturas tan altas como las que se han registrado en pista este viernes. Por eso Pirelli ha traído un compuesto más blando. "Creo que a todos les afecta, pero a nosotros nos afecta el doble, así que cada vez nos resulta más y más difícil. Ese deterioro, la menor adherencia, los deslizamientos y el mayor desgaste. Creo que estamos derrapando más que nadie y generando mucho calor en los neumáticos traseros, y eso probablemente está afectando a nuestro ritmo de carrera", se lamentaba. "Sabíamos que podíamos esperar algo de eso, pero hasta el punto en que nos ha costado hoy es algo que realmente tenemos que analizar", sentenciaba.