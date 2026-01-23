Primer contratiempo para Carlos Sainz: se queda fuera de los test de Barcelona

La incierta temporada 2026 de la Fórmula 1 se pone en marcha del 26 al 30 de enero con unos test privados especiales que tendrán lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Una prueba extra en un curso en el que se estrena la nueva normativa y en el que cualquier entrenamiento extra es bienvenido.

Estos test serán la primera oportunidad para empezar a comprobar si el trabajo de este invierno ha dado resultados y ver en qué punto se encuentra cada uno de los equipos. Una cita clave en la que estarán presentes todas las escuderías, menos una. Williams se perderá los test de Barcelona tal y como informó en un comunicado.

"El equipo Atlassian Williams F1 ha tomado la decisión de no participar en el test de 'shakedown' de la próxima semana en Barcelona, debido a retrasos en el programa FW48, mientras seguimos esforzándonos por lograr el máximo rendimiento del coche. En su lugar, el equipo llevará a cabo una serie de pruebas, incluido el programa VTT, la próxima semana con el coche de 2026, para prepararse para el primer test oficial en Baréin y la primera carrera de la temporada en Melbourne", explica el comunicado emitido por la escudería de Grove.

"Estamos deseando volver a la pista en las próximas semanas y queremos agradecer a todos nuestros aficionados su apoyo continuo. Hay mucho que esperar juntos en 2026", zanja la nota.

Tres días menos para Sainz

Los test de Barcelona permitían a los equipos probar sus coches en tres de las cinco jornadas previstas, antes de los test oficiales que arrancarán en Bahréin el 10 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

Con su ausencia en Barcelona Carlos Sainz y su compañero Alex Albon solo tendrán cinco días para subirse al FW48 antes de que de comienzo la temporada con el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo.

Antes de todo eso, Williams tiene previsto presentar el diseño de su monoplaza para 2026 el próximo martes 3 de febrero. Hasta el momento, Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi, Mercedes, Alpine y Ferrari ya han desvelado sus nuevos livery para afrontar el nuevo curso que está a puntod e comenzar.