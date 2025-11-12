Audi se ha mostrado este miércoles al mundo con un primer avance de cómo será su monoplaza de Fórmula 1 para 2026. La marca alemana ha vivido un día histórico donde ha expuesto el diseño visual del coche que pretende marcar las bases de un futuro esperanzador para la empresa.

SPORT pudo acceder unas horas antes de la celebración del evento para contemplar de primera mano el diseño del monoplaza. Audi permitió a los periodistas presentes observar de cerca un coche que si bien es una aproximación muy real del resultado final, todavía dista de ser el resultado definitivo que la escudería pondrá a rodar en unos pocos meses durante los tests de Barcelona.

Así es el primer avance del Audi que debutará en Fórmula 1 / AUDI

Un primer vistazo al monoplaza es suficiente para sacar unas conclusiones iniciales: más estrecho, de longitud un poco menor, más ligero... habíamos visto conceptos previos estos meses anteriores, pero nunca algo tan parecido a cómo será el producto final para un equipo en 2026. Y es que el cambio de reglamentación supone un antes y un después para la categoría, que pondrá el contador prácticamente a cero para todos... entre ellos Audi.

Claridad a nivel visual

A nivel visual, la marca de los cuatro aros combinará el titanio, el negro y el rojo como colores principales para su llegada a la Fórmula 1. Empezando por este último, el rojo en la parte trasera, sigue la línea de los coches deportivos de Audi, aunque destaca por encima de todo el logo de la marca coloreado de ese mismo color. Es un toque más pasional que contrasta con el resto del concepto, muy sobrio y característico de Audi.

Pasando al negro, la escudería quiere representar en cierto modo el avance tecnológico y las características técnicas de un monoplaza creado, como mencionan, para ganar en 2030. Un objetivo ambicioso cuando quedan poco más de tres meses para que se apaguen las luces en Melbourne y de inicio la primera carrera de la historia de Audi en la Fórmula 1. Si el negro representa la modernidad, el titanio -color que más destaca del monoplaza en su parte central y delantera- es un símbolo identificable de la marca alemana, que no ha querido perder la oportunidad para incorporarlo en su llegada a la máxima categoría.

Unas horas después de poder acceder en exclusiva al diseño del monoplaza, Audi se mostró al mundo con una gala donde estuvieron presentes casi al completo las figuras más históricas de la marca. La llegada de la escudería a la Fórmula 1 llega tras adquirir Sauber en un proyecto que lleva cocinándose desde 2022.

Audi llega para ganar, como lo ha hecho en el resto de categorías donde ha participado, y para ello se ha rodeado de gente capaz para llevar un coche al éxito. En ese sentido, el binomio Mattia Binotto-Jonathan Wheatley llega para tomar las riendas de un equipo sin experiencia, pero con la motivación y los recursos para tomar los pasos necesarios hacia el campeonato más pronto que tarde.