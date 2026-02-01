La pretemporada se calienta: la FIA se volverá a reunir para discutir las lagunas legales del motor Mercedes

La polémica con la relación de compresión de las unidades de potencia para 2026 sigue más viva que nunca. A pesar de que en un primer momento la FIA habría dado visto bueno al motor Mercedes y su capacidad para mantener la relación en 18:1 caliente para pasar al 16:1 estipulado en temperatura ambiente, la insistencia de los equipos ha llevado a la celebración de nuevas reuniones que podrían cambiarlo todo de cara a la próxima temporada.

Según ha apuntado 'The Race' en las últimas horas, la FIA realizará dos reuniones separadas durante dos días donde se espera que se pueda avanzar en la resolución de las distintas corrientes de opinión que existen entre los equipos en relación con las lagunas legales del reglamento técnico. Este lunes será el día marcado para la primera de las dos reuniones con expertos técnicos para intentar acordar un marco para futuras pruebas de relación de compresión cuando los motores están en caliente. Unos días más tarde, el jueves, se celebrará la segunda de ellas donde se plantearán los pasos a seguir en las próximas semanas.

La FIA no quiere problemas

El objetivo de todo ello es generar un consenso respecto al posible vacío legal que tanto Mercedes como Red Bull -en menor medida- estarían explotando para este inicio de temporada 2026. A pesar de que no se espera que se produzcan medidas en un corto plazo, sí se prevé que se intente acordar un punto medio donde todos los equipos estén de acuerdo. Ferrari, Honda y Audi enviaron en Navidades una carta a la FIA para pedir una aclaración al respecto y el organismo ya avanzó en una resolución estas últimas semanas, pero sigue sin satisfacer a las partes afectadas que no quieren ver cómo parten desde atrás en el inicio simplemente por cumplir con la normativa técnica para este curso.

Otras fuentes, como apunta Motorsport, desvelan que la FIA quiere cerrar el asunto antes de que empiece la temporada. En palabras de Nikolas Tombazis, responsable técnico de la FIA para el área de monoplazas, "no queremos en absoluto que el campeonato empiece y que la gente interprete los reglamentos de maneras ligeramente diferentes". Algunas soluciones, como desvela el citado medio, se presentarían en la línea de intervenir el motor de combustión para reducir el potencial de Mercedes en este aspecto. No se descarta, incluso, que se pueda penalizar el flujo de caudal energético del combustible Petronas para igualar las prestaciones con el resto de competidores.

Sea como fuere, la recta final de esta pretemporada se presenta caliente para todos. El shakedown de Barcelona sirvieron a los equipos para comprobar que sus unidades de potencia son fiables, aunque se espera que el verdadero potencial de los monoplazas se pueda ver del 11 al 13 de febrero en Bahréin. Serán los segundos test de la temporada a la espera de los terceros, también en Bahréin, del 18 al 20 de febrero.