El presidente de la FIA vaticina el regreso de los V8 a la F1: "Está al caer"

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha confirmado el regreso de los motores V8 a la Fórmula 1. Su objetivo es que se produzca en 2030, pero subraya que en 2031 ya no necesitarán el voto de los fabricantes para definir el futuro reglamento.

Los actuales motores, aún más híbridos y en una propoción del 50/50 entre la combustión y la energía eléctrica, fueron la apuesta de losfabricantes en base a la tendencia de los automóviles de calle. Sin embargo, no convencen ni a pilotos, ni a muchos aficionados. Ni tampoco a la FIA, que quiere recuperar los añorados V8.

El nuevo reglamento está programado a cinco años, hasta finales de 2030, pero Sulayem espera reducir el ciclo a cuatro años y cree que el siguiente cambio será profundo.

"Mi objetivo es 2030. Ocurrirá un año antes de que venza la nueva normativa, pero supongamos que los fabricantes no lo aprueban. En ese caso, será un año más y se hará". Si o sí adviete. "No se trata de si necesito su apoyo, se hará. El V8 está al caer", ha comentado Ben Sulayem en declaraciones a Racing News 365.

Asegura que llegarán noticias muy pronto: "Ya se viene. Al fin y al cabo, es cuestión de tiempo. En 2031, la FIA tendrá la potestad de hacerlo, sin necesidad de que voten los fabricantes de motores. Oiréis hablar de ello muy pronto. No será como ahora, que la proporción es de 46-54. La potencia eléctrica será mínima", ha cerrado Ben Sulayem.