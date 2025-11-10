El presidente de Ferrari saca el 'látigo' y avisa a Leclerc y Hamilton: "Que hablen menos y se centren en pilotar"

John Elkann, presidente de Ferrari y el Grupo Stellantis, no se prodiga demasiado por los circuitos y mucho más por los foros del automovilismo mundial. Este fin de semana quiso estar a pie de pista en Bahrein para celebrar con sus pilotos del WEC el sensacional éxito conseguido esta temporada.

James Calado, Alessandro Pier Guidi y Antonio Giovinazzi sellaron el título de pilotos y el catalán Miguel Molina, Nicklas Nielsen y Antonio Fuoco lograron un valioso tercer puesto en carrera, contribuyendo a conquistar un histórico título de constructores en clase Hypercar.

Abrazado a ellos y a la bandera italiana, el ‘jefazo’ supremo de Ferrari subrayó el mérito de sus pilotos en el Mundial de Resistencia: “Este hito nos llena de orgullo y representa la realización de un sueño: la culminación de un viaje que comenzamos en 2022, cuando decidimos regresar a la categoría reina del WEC. Ha sido un camino que nos ha llevado a ganar Le Mans tres veces consecutivas, y que ahora nos brinda no solo dos títulos mundiales, sino también la celebración de la fuerza de un equipo que trabajó como uno solo, afrontando con humildad los implacables desafíos de las carreras y con el afán de mejorar cada día".

Desde Bahrein, Elkann también se enteró del descalabro de Ferrari en la Fórmula 1. El doble abandono de Leclerc y Hamilton en Brasil hundió a la Scudería en la lucha por el subcampeonato de constructores, cayendo desde la segunda a la cuarta posición, superados por Mercedes y Red Bull. El equipo que dirige Fred Vasseur sumó su segundo fin de semana sin puntuar y la última victoria se remonta a México 2024, con Carlos Sainz, el piloto ‘sacrificado’ para dar entrada a Hamilton este año.

Ferrari no gana el Mundial de constructores desde 2008 y el de pilotos desde 2007, con Kimi Raikkonen. La millonaria apuesta por Hamilton no ha dado resultado y Elkann empieza a perder la paciencia. De ahí el tono crítico de su mensaje, según publica ‘La Gazzetta dello Sport’ este lunes.

“En la Fórmula 1 tenemos a los mecánicos que hicieron su trabajo, incluyendo poles y paradas en boxes. Los ingenieros hicieron lo mismo y el coche mejoró claramente. El resto no estuvo a la altura”, soltó. Y sin mencionarlos, instó a Leclerc y Hamilton “a centrarse en pilotar y hablar menos, porque todavía quedan algunas carreras y no es imposible terminar segundos en el Mundial”.

“Ferrari gana cuando está unida, como lo demuestran los resultados del WEC. Necesitamos pilotos que piensen más en Ferrari y menos en sí mismos”, sentenció.