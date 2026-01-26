¿Cuándo y cómo presentará Aston Martin su AMR26?

El Aston Martin AMR26 marcará un punto de inflexión para el equipo de Fernando Alonso. Es el primer monoplaza diseñado por Adrian Newey, que desde su llegada a Silverstone en marzo pasado se ha volcado totalmente en este proyecto, bajo las directrices del nuevo reglamento técnico de 2026.

La escudería británica ya reveló hace tiempo la fecha de presentación, el 9 de febrero, y también el escenario, en Arabia Saudí, sede de su patrocinador principal, Aramco. Ahora, mientras muchos esperaban que dieran a conocer sus planes para el primer test de pretemporada, que ha arrancado este lunes en el Circuit de Barcelona sin la presencia de los coches verdes en pista, Aston ha optado por ampliar detalles de la presentación, anunciando la hora y el formato de este evento.

El AMR26 se presentará oficialmente a las 20:00 horas (hora peninsular española), aunque el directo arrancará a las 19:15, con contenido previo. Como novedad, Aston Martin emitirá todo el evento exclusivamente a través de TikTok, red social que además es uno de sus espónsors, dejando atrás las presentaciones tradicionales y las emitidas en youtube y los canales oficiales del equipo.