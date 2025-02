Presentación histórica de la F1 en Londres: A qué hora es y cómo seguir en televisión

La Fórmula 1 celebra este año su 75º Aniversario y para celebrarlo los responsables del campeonato, Liberty, han organizado un evento sin precedentes, el 'F1 75 Live', en el que reunirán a las diez escuderías de la parrilla para presentar sus coches, este martes 18 de febrero en el O2 Arena de Londres.

La presentación conjunta, al estilo de la que hace unos días protagonizaron los equipos de MotoGP en Tailandia, se transmitirá en directo a través de internet y en televisión. En España podrá seguirse de manera gratuíta en DAZN.

Se espera que los equipos sólo muestren los nuevos colores de sus monoplazas, en base a los patrocinios de 2025, ya que los coches definitivos no serán desvelados hasta los test de pretemporada en Bahrein, del 26 al 28 de febrero.

¿A qué hora es la presentación de la F1en Londres?

La presentación conjunta con los 10 equipos de la F1 2025 arrancará a las 21:00 hora española, cuando en Londres sean las 20:00h. En la presentación, participarán los 10 equipos de la parrilla, junto a los dos pilotos titulares de cada escudería. La duración en el evento será de unas dos horas, ya que también habrá artistas invitados a la velada, como Kane Brown, Machine Gun Kelly y Take That. Además, Brian Tyler, el compositor del ya famoso himno de Fórmula 1, interpretará "Are We Dreaming".

¿En qué orden presentarán los equipos?

Para que las diez escuderías tenga protagonismo, las presentaciones se llevarán a cabo de manera individual y cada equipo dispondrá de siete minutos en el escenario del O2 Arena. La primera escudería en hacer su aparición será Sauber, ya que se seguirá el orden inverso a la clasificación de constructores del Mundial 2024. Después será el turno de Williams, Racing Bulls, Haas, Alpine, Aston Martin, Mercedes, Red Bull, Ferrari y finalmente McLaren.

¿Cómo seguir la presentación en televisión?

La Fórmula 1 ofrecerá el evento en directo a través de sus redes sociales. La plataforma de streaming deportivo, DAZN, que posee los derechos del campenato en España, también ha retransmitirá la gala 'F1 75 Live' en directo y de manera gratuita, sin ser necesario tener activada una suscripción. Únicamente hace falta registrarse en su página web. La emisión empezará unos minutos antes de la presentación, a partir de las 20:45h.