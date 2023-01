¿Cuándo es la presentación del coche de Red Bull de F1?

El RB19 deberá defender en 2023 los títulos de pilotos y constructores logrados el pasado año por Verstappen y Red Bull El equipo, con su bicampeón y el mexicano Sergio Pérez, se desplazará hasta Nueva York para desvelar su nuevo coche

El Mundial de Fórmula 1 abrirá la temporada 2023 del 3 al 5 de marzo con el GP de Bahréin y los test de pretemporada llevarán a cabo en el mismo circuito de Sakhir, entre los días 23 y 25 de febrero. Pero antes de eso, nos espera un mes cargado de presentaciones, en las que los equipos darán a conocer sus nuevo monoplazas y alineaciones para este curso.

Red Bull y su bicampeón Max Verstappen se adelantan a todos y serán los primeros en desvelar el aspecto del coche con el que el holandés intentará revalidar la corona por tercer año consecutivo. El nuevo RB19, debe defender los dos títulos de pilotos y constructores conquistados por los de Milton Keynes.

