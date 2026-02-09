En Directo
F1
Presentación del Aston Martin de Fernando Alonso, en directo: su nuevo AMR26 para el Mundial de F1 2026 en vivo
Sigue en directo la presentación del AMR26 con el que Fernando Alonso afrontará la temporada 2026 de la Fórmula 1
El nuevo Aston Martin, el primero de la era Newey, se presenta hoy a través de un directo en Tik Tok. Sigue el evento en directo en Sport.es.
Las palabras de Alonso en la previa
"Los comienzos son siempre interesantes y más en un cambio de reglamentación. Iremos de menos a más, ojalá en la mitad de año podamos tener un coche para luchar en cosas grandes. Tenemos mucha ilusión y los ingredientes. Está Newey, el túnel de viento... y sólo falta el tiempo. Es un bonito reto para el piloto todo este cambio", dijo el bicampeón de F1 en DAZN
¡Empieza la presentación!
20:07 y empieza la presentación. Lawrence Stroll, propietario del equipo, agradece la presencia de los asistentes y muestra su entusiasmo.
Un coche muy distinto al del primer GP
"El AMR26 que compita en Australia será muy diferente al que se vio en el shakedown de Barcelona y el AMR26 con el que terminaremos la temporada en Abu Dhabi será muy diferente a ese. Es muy importante mantener la mente abierta", dijo Newey tras los test en Barcelona.
La alianza con Honda
La expectación es máxima con el primer proyecto diseñado por Adrian Newey en Aston Martin. El nuevo motoplaza empieza una nueva etapa que marca el inicio de la alianza con Honda.
"Hay que tener tranquilidad y realismo, tener estos nombres es buena señal pero te da una presión extra de que tienes que ganar ya. Esto en F1 es difícil, por lo tanto, un toque de realismo, es un camino largo", opina opina Pedro De La Rosa desde Arabia Saudí.
El AMR26 que se vio en Barcelona
¿Qué se pudo observar en el nuevo AMR36? Pues que es un coche muy diferente. Según se pudo intuir en las imágenes compartidas por la escudería, se pudo intuir un morro muy ancho y vortices en túnel en la parte delantera. En cuanto al cuerpo del coche, se pudo ver la recuperación de los cuernos, una entrada de aire triangular y unos nuevos pontones muy agrasivos, entre otros cambios. Adrian Newey, artífice de este nuevo monoplaza, aseguró que no será el coche que se verá en los test de Bahréin.
El 'livery' del Shakedown de Barcelona
Así lucía el AMR26 durante el 'Shakedown' que se llevó a cabo en Barcelona del 26 al 30 de enero.
Así lucirán las equipaciones de Alonso y Stroll
Así lucirán los monos de los pilotos de cara a la temporada 2026. Aston Martin reveló durante la mañana de este lunes la indumentaria de Fernando Alonso y Lance Stroll. Puma es el suministrador del equipamento deportivo de la escudería desde la temporada pasada.
Máxima expectación
Aston Martin acaparó todas las miradas durante el Shakedown de Barcelona.Y eso que se presentó de negro total, sin desvelar el 'livery' definitivo que tenía que ser presentado hoy. El motor Honda generó una gran impresión a la escudería británica que fue calificada como "un buen paso en la dirección correcta" por Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda Racing.
¿Dónde puedes ver la presentación de Aston Martin?
Aston Martin F1 presentará su AMR26 en directo a través de TikTok, a partir de las 20:00. Será la primera vez que Aston Martin haga uso de esta red social en exclusiva para presentar su monoplaza, que es además uno de sus patrocinadores. Ambos pilotos estarán presentes durante la velada.
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- Flick no iba de farol con Casadó
- Mojica, jugador del Mallorca, tras los 100 regates de Lamine: 'Nunca me superó
- Hay más Rashfords en Europa
- Estar en La Masia es como estudiar en Harvard pero no me arrepiento de haberme ido del Barça
- Valencia - Real Madrid: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga
- La noche más amarga de Endrick: 'Podría tener graves consecuencias
- El Barça fija su gran objetivo para 2026