Presentación del Aston Martin de Fernando Alonso, en directo: su nuevo AMR26 para el Mundial de F1 2026 en vivo

El AMR26 que se vio en Barcelona

¿Qué se pudo observar en el nuevo AMR36? Pues que es un coche muy diferente. Según se pudo intuir en las imágenes compartidas por la escudería, se pudo intuir un morro muy ancho y vortices en túnel en la parte delantera. En cuanto al cuerpo del coche, se pudo ver la recuperación de los cuernos, una entrada de aire triangular y unos nuevos pontones muy agrasivos, entre otros cambios. Adrian Newey, artífice de este nuevo monoplaza, aseguró que no será el coche que se verá en los test de Bahréin.