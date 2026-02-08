Presentación Aston Martin F1 2026 de Alonso: horario y dónde ver el nuevo AMR26, en directo online

Ha llegado el gran día de Aston Martin. Después de todas las incógnitas del invierno y de los primeros avances vistos en Barcelona, la escudería británica presenta de manera oficial el AMR26, un coche radical que quiere ser candidato a pelear por victorias. Te contamos a qué hora es la presentación del AMR26 de Aston Martin y cómo seguir el evento en directo.

Para bien o para mal, Aston Martin acaparó todas las miradas durante el Shakedown de Barcelona. En el Circuit Barcelona-Catalunya, la escudería verde se presentó tintada de negro y con un monoplaza sensiblemente diferente al resto; pontones innovadores, una suspensión delantera con sello Adrian Newey... el todo o nada hecho coche, una apuesta arriesgada que tiene a todos en vilo.

A pesar de todas las novedades introducidas en Barcelona, Aston Martin avisó que el monoplaza que presentarán en Australia para el inicio del campeonato será incluso más distinto al visto hasta ahora. El ocultismo ha rodeado a la escudería con sede en Silverstone desde hace meses y la primera parada para empezar a resolver las incógnitas será su presentación oficial.

Fernando Alonso, en el AMR26 en Barcelona / @F1

Aston Martin ha querido esperarse hasta el final y será el último equipo en presentar su coche junto con McLaren. Las miradas estarán puestas en el equipo verde, que cuenta con todas las herramientas para ser la sorpresa de la temporada y liderar una revolución que Lawrence Stroll lleva tiempo preparando. Por dinero invertido en el proyecto, no será.

El evento contará con la presencia de Fernando Alonso, Lance Stroll y Adrian Newey, los tres ejes sobre los que gira el equipo esta temporada. Especialmente importante este 2026 para el asturiano, que podría estar ante su última oportunidad para conseguir su ansiado tercer mundial. Fernando sabe que tiene una bala más si Newey, el genio de la aerodinámica, ha acertado con su diseño, aunque todavía sigue siendo pronto para saber si ese AMR26 será un firme candidato a cosas grandes en un futuro cercano.

¿A qué hora es la presentación del Aston Martin F1 de Alonso?

La presentación del AMR26 de Aston Martin F1 será el lunes 9 de febrero a las 20:00 horas (CET). El directo arrancará un poco antes, a las 19:15 horas (CET).

¿Dónde ver la presentación del Aston Martin F1 de Alonso?

Aston Martin F1 presentará su AMR26 en directo a través de TikTok. Será la primera vez que Aston Martin haga uso de esta red social en exclusiva para presentar su monoplaza, que es además uno de sus patrocinadores. El evento contará con la presencia de Fernando Alonso, Lance Stroll y Adrian Newey.

En SPORT ofreceremos la mejor cobertura del evento, con el directo minuto a minuto de la presentación, análisis y todas las reacciones y declaraciones sobre el nuevo coche de Alonso en la Fórmula 1.