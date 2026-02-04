¿Cuándo es la presentación del Aston Martin AMR26 de Alonso?

Ya queda menos para conocer todos los detalles del esperado AMR26 de Aston Martin. Después de ver los primeros detalles del monoplaza diseñado por Adrian Newey en el Shakedown de Barcelona, la escudería británica está lista para presentar su coche en una temporada crucial para el equipo verde que quiere ser un firme candidato en la lucha por el título mundial.

Hermetismo es la sensación que ha rodeado al misterioso AMR26 hasta ahora. Sin hacer muchos alardes ni promocionar el trabajo realizado estos últimos meses, Aston Martin ha mantenido en secreto todo lo que estuviese relacionado con el monoplaza para 2026, el primero diseñado enteramente por Adrian Newey.

Las primeras imágenes del monoplaza se pudieron ver en el Shakedown de Barcelona donde se confirmaron los rumores: el AMR26 es un coche radical. Como se pudo ver en el Circuit de Barcelona-Catalunya, el monoplaza de Aston Martin es el más distinto del resto. Desde sus pontones, su innovadora suspensión trasera, su compresión en todas las piezas... es toda una revolución en la Fórmula 1. Todo dependerá del rendimiento en pista, pero Aston Martin promete. Las expectativas son altas.

A pesar de todas sus novedades mostradas en Barcelona, Adrian Newey ha confirmado que el monoplaza con el que Fernando Alonso y Lance Stroll compitan en Australia el 8 de marzo será incluso más radical que el visto hasta ahora. El genio de la aerodinámica se guarda más ases bajo la manga y en Aston Martin siguen sin dudarlo a su nuevo líder. Su exitosa experiencia diseñando coches ganadores lo avalan.

Con todo esto, Aston Martin todavía no ha presentado oficialmente su monoplaza. La escudería ha querido esperar hasta el final, y es que serán junto a McLaren el último equipo en presentarse. La expectación es mayúscula por conocer qué ha estado cocinando Adrian Newey durante el invierno, algo que se ha guardado con mucho secretismo hasta ahora y que finalmente podrá ser visto a ojos de todo el mundo.

¿Cuándo es la presentación del AMR26 de Aston Martin?

Aston Martin presentará su AMR26 el próximo lunes 9 de febrero a las 20:00 horas (CET), aunque el directo arrancará alrededor de las 19:15 horas (CET). La escudería de Silverstone expondrá por primera vez su monoplaza para la temporada 2026 con la presencia de Fernando Alonso, Adrian Newey y Lance Stroll como principales protagonistas del evento.

¿Dónde ver la presentación de Aston Martin en directo?

La presentación del AMR26 se podrá seguir en directo a través de TikTok. Será la primera vez que Aston Martin haga uso de esta red social en exclusiva para presentar su monoplaza, que es además uno de sus patrocinadores.

En SPORT, podrán seguir el minuto a minuto de la presentación del AMR26 con los mejores análisis y reacciones de los protagonistas, en directo.