Preocupantes imágenes en Aston Martin: las caras de Newey y Stroll lo dicen todo

Aston Martin ni está ni se le espera en Bahréin. No lo estaba en la primera semana de test y en esta segunda las cosas no han hecho precisamente que mejorar en la escudería verde. El monoplaza mejora, eso es evidente, pero cada décima de ritmo equivale a nuevos problemas de motor o en la caja de cambios. El pesimismo en la escudería británica es total.

Este miércoles, primer día de la segunda tanda de pruebas en Sakhir, Aston Martin volvió a ser el coche que menos vueltas rodó durante todo el día. Durante la mañana fue una avería de motor con Fernando Alonso como protagonista; por la tarde, un accidente de Lance Stroll dejó el coche parado fuera del asfalto. Volvieron a pista unos minutos después, pero la dinámica evidente: si el AMR26 mejora, los problemas de refrigeración, motor o caja de cambios se multiplican. Rompieron la barrera del 1:36, pero siguen estando muy lejos de cabeza de carrera.

Preocupación en Aston Martin

En Aston Martin hace tiempo que se han encendido las alarmas. No es suficiente con mirar la tabla de tiempos o el escaso número de vueltas que es capaz de hacer el motor Honda sin tener averías; es mejor indicativo quizás el ambiente que se respira en el box del equipo verde. Y en este sentido, que Koji Watanabe -CEO de Honda Racing Corporation- se persone en Bahréin para seguir de cerca el rendimiento del AMR26, o las caras que se pueden ver entre los protagonistas del equipo, como Adrian Newey o Lawrence Stroll, son mayor síntoma del mal momento que atraviesa el equipo que cualquier otra cosa.

Las imágenes captadas en Sakhir por DAZN han traído más claridad al respecto. En una conversación entre Adrian Newey, Lance Stroll, Lawrence Stroll y Enrico Cardile, el semblante de los cuatro es cuanto menos preocupante. El jefe de equipo se echa las manos a la cabeza con pesar en más de una ocasión, el propietario se incomoda en su silla mientras que su hijo, piloto del equipo, mueve las manos e intenta explicar los problemas que ha visto en el AMR26.

La situación en Aston Martin no puede ser más alarmante, pero de puertas hacia afuera mantienen la calma. A pesar del tétrico momento por el que atraviesa el equipo, lo cierto es que disponen de las herramientas para dar un vuelco a la situación en los próximos meses. Será cuestión de tiempo saber si Adrian Newey y los suyos consiguen encajarlas y hacer un coche competitivo, algo que Fernando Alonso lleva pidiendo desde hace tiempo y que Aston Martin, por ahora, no puede darle.