La prensa italiana, eufórica con el triunfo de Ferrari y Hamilton: "Delirio rojo"

El domingo fue un día de mucha euforia en el box de Ferrari. Lewis Hamilton se llevó la victoria en el Circuit de Barcelona-Catalunya, su circuito talismán, para establecer el récord de piloto con más victorias en suelo catalán, con un total de siete. Suposo la primera victoria del británico con la Scudería y la primera de la fábrica desde el GP de México de 2024, con Carlos Sainz. Como no podía ser de otra forma, la prensa italiana no escatimó en elogios.

Fue una jornada grande para Lewis, quien también volvió a ganar por primera vez desde el Gran Premio de Bélgica de 2024, 40 carreras atrás. Se mostró eufórico el británico tras la hazaña. "El año pasado pensé que podría haber llegado a un punto donde ya no tengo esa capacidad para ganar", explicó tras la carrera. "Pero he demostrado que no. Que siempre lo tienes", dijo, visiblemente orgulloso, tras un primer curso con Ferrari para olvidar en 2025.

Lewis Hamilton celebra junto a su equipo tras llevarse la victoria en Montmeló / Valentí Enrich / SPO

Pero las cosas han cambiado. A lo largo de este inicio de curso ya se intuía. Hamilton acumulaba tres podios (China, Canadá y Mónaco) antes de lograr el triunfo en Montmeló. Y tras ello, logra catapultarse hasta la segunda plaza en el Mundial para destronar a George Russell. Con 115 se sitúa a 41 puntos del liderazgo de Kimi Antonelli, quien sumó un 0 tras quedar 'KO' en el último instante. Y muchos empiezan a pensar que puede haber mundial.

Entre ellos, algunos medios italianos, que sueñan con un título 'tiffosi' por primera vez en cerca de dos décadas. Fue en 2008 cuando se llevaron el Título de Constructores, mientras que el último de pilotos se remonta al 2007, con Kimi Räikkönen. 'Corriere dello Sport' ha tirado por "MUNDIALEWIS", algo que puede interpretarse con el impacto mundial que ha generado el retorno a la victoria del británico tras su sequía o por su posición actual a la hora de luchar por el título.

Por su parte, en la portada de la 'Gazzetta dello Sport' se puede observar a Hamilton con la mano en el corazón y el escudo de Ferrari justo al lado: "Estoy de vuelta", se puede leer. "Rojo Hamilton", se lee en la Stampa. Por una opción similar apuesta 'Tuttosport': "LEWIS delirio rojo". Sin duda, el orgullo de todo un país.