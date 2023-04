La predicción de Lobato de lo que pasará en Bakú: "Cambiará radicalmente la F1"

Antonio Lobato vaticina una revolución con el sprint de Bakú El gurú de la Fórmula 1 ha hablado sobre la actualidad del campeonato antes de poner rumbo a Azerbaiyán

Vuelve la Fórmula 1. Cuatro semanas de parón en la competición se han hecho muy cuesta arriba pero, por fin, este finde volverán a arrancar los motores. Antonio Lobato ha pasado por los micrófonos de 'Marca' para hacer un repaso del panorama actual antes de volar hacia Bakú.

Lobato prevé un GP de Azerbaiyán cargado de emoción. Llega el primer sprint de la temporada, con un formato totalmente reinventado que permitirá a los pilotos darlo todo sin pensarlo dos veces: "Este fin de semana va a cambiar radicalmente la concepción de la Fórmula 1. Creo que vamos a ver batalla y espectáculo real. Este formato quiere terminar con los entrenamientos. En la carrera sprint los pilotos van a poder arriesgar porque tendrás menos cosas que perder".

Ha hablado también sobre los dos grandes protagonistas de esta temporada: Red Bull y Aston Martin, quienes están dominando el Mundial: "La sorpresa es cómo Red Bull ha conseguido un DRS tan potente con menos horas de trabajo que los demás. Son unos magos porque están en otra galaxia".

Aston Martin, por su parte, no presenta tantos cambios. Aunque Alonso declaró en su momento que este parón vendría bien para presentar muchas novedades, Lobato cree que no habrá tantas: "No hay grandes novedades de Aston Martin para Bakú, para Canadá sí una evolución importante. Lo que estamos viviendo no es normal, el salto que ha dado Aston Martin es un milagro. Ganar carreras va a ser difícil en condiciones normales. Lo más factible sería Mónaco", asegura sobre las posibilidades de Alonso de lograr la 33.

También tuvo unas palabras de reflexión sobre el otro piloto español de la parrilla de Fórmula 1: Carlos Sainz, que va quinto en la general a pesar de los problemas de fiabilidad de Ferrari. "El problema no es Sainz, es Ferrari, porque Carlos tiene confianza en un coche que no está a la altura", valora sobre el trabajo del madrileño.