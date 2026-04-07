Precedentes: cuando la guerra se entrometió en el Mundial de F1

La incierta temporada 2026 de la Fórmula 1, marcada por el cambio de reglamentación, se ha encontrado con una situación también particular y un mes inesperado sin competición por culpa del conflico bélico que se vive en Oriente Medio.

La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán ha provocado la cancelación de los dos Grandes Premios que debían disputarse en abril, el GP de Bahréin y el GP de Arabia Saudí, y por lo tanto, el calendario ha quedado reducido por el momento de 24 a 22 pruebas. A la espera de la evolución del conflicto armado, el paddock mira al final del campeonato en el que están previstos el GP de Qatar y Abu Dhabi, ya en el mes de noviembre y diciembre.

El Mundial de MotoGP también se ha visto obligado a reprogramar la prueba qatarí que debía disputarse en abril y la ha trasladado al mes de noviembre, antes de Portugal y Valencia. Con varios meses por delante, hay margen para tomar decisiones, aunque la situación es cuanto menos incierta en estos momentos y el calendario, muy apretado.

Agentes de la naturaleza y covid

De cualquier manera, esta no es la primera vez que un agente externo hace cambiar los planes del campeonato. La pandemia de la Covid ya modificó el panorama de la competición en 2020 e incluso se hizo notar en 2021. El último precedente tuvo lugar hace unas pocas campañas, en el GP de Emilia Romagna de 2023 en Imola por unas inundaciones que asolaron la zona.

En el caso de MotoGP el precedente es aún más cercano, cuando el GP de Valencia de la temporada 2024 tuvo que celebrarse en Barcelona por culpa de la DANA, que dejó impracticable el Ricardo Tormo de Cheste. EN julio de ese mismo curso se canceló el Gran Premio de Kazajistán por las inundaciones provocadas por un temporal. Unos años antes, en 2010, la nube de cenizas que desprendió el volcán islandés Eyjafjalljökull obligó a reubicar el GP de Japón de MotoGP del mes de abril, al de octubre.

Fuerzas de la naturaleza a parte, los conflictos armados han sido también protagonistas en el campeonato, obligando a cambiar los planes en más de una ocasión. La primera vez fue en 1957, cuando la Crisis de Suez causada por la nacionalización del canal por Egipto. La situación provocó una escasez de petróleo que afectó gravemente a Europa. El aumento de los precios del petróleo dio lugar a la anulación de los GP de Holanda, en el 57 y 58, el de Bélgica en el 58 y el de España en el 57.

En esa temporada 1957 se montó de urgencia un GP en Pescara, la semana después de Monza, para que el calendario pudiera tener un número aceptable de Grandes premios. El de Pescara fue el séptimo y el de Monza cerró el campeonato como octava cita. El argentino Juan Manuel Fangio se llevó el título.

Década de los 2000

En 2011 se cayó del calendario el Gran Premio de Fórmula 1 de Bahréin, la que debía ser la prueba inaugural de esa campaña. "El circuito internacional de Bahréin ha anunciado que el Reino de Bahréin no acogerá la carrera de Fórmula 1 para que el país pueda centrarse en el proceso de diálogo nacional", explicaban entonces los organizadores de la carrera un comunicado oficial. La conocida como 'Primavera árabe' estaba en pleno apogeo y el país se había convertido en escenario de protestas públicas de manifestantes.

La decisión se tomó tras una votación vía fax del Consejo Mundial del Deporte de Motor (WMSC) y varios aplazamientos para intentar recolocar el Gran Premio. Finalmente fue el GP de Europa, en el circuito urbano de Valencia, la carrera que abrió el campeonato.

La invasión de Rusia a Ucrania hizo desaparecer del programa el Gran Premio de Rusia de F1, una cita que no ha vuelto a la F1. De hecho, apenas unos días después de comunicar la decisión de cancelar esa prueba (el 25 de febrero), Liberty Media confirmó la ruptura total con el país. "La Fórmula 1 puede confirmar que ha rescindido su contrato con el promotor del Gran Premio de Rusia, lo que significa que Rusia no tendrá una carrera en el futuro", rezaba el comunicado.