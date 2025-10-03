En Directo
FÓRMILA 1
Libres 1 de Fórmula 1 en directo: GP de Singapur, en vivo hoy
Sigue la sesión de entrenamientos del GP de Singapur de F1
Xavi Turu
Vive en SPORT las primeras sesiones de entrenamiento del circuito urbano de Singapur en directo.
¡Pausamos el directo!
No se vayan muy lejos porque a las 14:30 horas volvemos a estar por aquí para los segundos entrenamientos libres de Singapur. Veremos qué sensaciones tiene el Aston Martín de Alonso y el Williams de Sainz en esa segunda ronda sobre el asfalto de Marina Bay.
¡Muchas gracias a tod@s y hasta dentro de un rato!
FP1
De esta manera acabaron estos primeros libres en Marina Bay. Alonso primero, seguido de Leclerc y Verstappen. Por su parte, Sainz finalizó en la octava posición.
FP1
¡Bandera a cuadros! Alonso acaba en primera posición en estos libres 1.
FP1
Último minuto y todo sigue igual...
FP1
Quedan menos de 4 minutos para que finalicen estos primeros libre del fin de semana en Marina Bay y todo apunta a que Alonso acabará esta FP1 en primera posición.
La humareda de Albon
Aquí se puede ver mejor el momento en el que el Williams de Albon empezó con la humareda por esos problemas de refrigeración en los discos de frenos traseros.
FP1
Algunos pilotos ya están en boxes y Alonso por el momento sigue primero. Ser primero en estos primeros libres vale de poco, pero sí que es verdad que al menos son buenas sensaciones sobre el asfalto de Singapur para el piloto asturiano.
FP1
¡Alonso se pone primero con 1:31.117 después de salir a pista con los blandos!
FP1
¡¡Piastri roza el muro!!
FP1
Ojo que Piastri se las tiene con Hamilton y le dice a los suyos por radio que "Ferrari tendría que inventar los retrovisores en algún momento".
