Un popular pódcast inglés acusa de racistas a los seguidores de Fernando Alonso y explotan contra él: "Eso está mal"

El legado de Fernando Alonso en la Fórmula 1 es imborrable. El piloto asturiano ha logrado un total de 32 victorias a lo largo de su carrera, consiguiendo levantar dos Campeonatos del Mundo, ambos con Renault en 2005 y 2006. Después de casi 20 años, el piloto sigue compitiendo al máximo nivel, pero en Aston Martin.

El asturiano llegó a la escudería británica con la ilusión por las nubes, y los seguidores más fieles se movilizaron con el fenómeno de la 33, una tendencia viral con el deseo de que Alonso gane su 33ª carrera, aunque aún no lo ha logrado.

La temporada de Alonso está resultando decepcionante, y en la última carrera en Singapur volvió a generar polémica tras su enfrentamiento con Lewis Hamilton. El piloto de Ferrari sufrió problemas de frenos en las últimas vueltas y, para evitar ser adelantado, tuvo que saltarse varias curvas. Finalmente, Alonso logró quedar una posición por delante, concretamente en séptimo lugar, después de que Hamilton fuese sancionado por la FIA.

En el pódcast de 'Quick Stop F1', presentado por Nyasha Sakutukwa y Thandie Sibanda, analizaron cómo había sido la carrera y no dudaron en cargar contra el piloto asturiano. "Fernando Alonso, para este podcast siempre serás un burro. Nunca te mostraremos amor, preferiría defecar en mis manos y aplaudir", comentó Sibanda en el episodio 147 de su programa, titulado 'Fernando Alonso, 18 años esclavo del odio'.

También tuvieron palabras para los seguidores del ovetense: "Los fans más racistas que han existido nunca en la parrilla son los de Fernando Alonso".

"Recordad que sus fans son los 'boomers' y 'millennials' mayores, por lo que su racismo es el del dinero, son los del 'blackface' (pintarse la cara para ridiculizar a las personas negras)... Van a las carreras para 'hacer su racismo'", señaló Sibanda.

"I would rather sh*t in my hands and clap twice before showing Fernando Alonso love!"



Quick Stop 147 - FERNANDO ALONS0 - 18 YEARS A SLAVE TO HATE...



OUT NEEOOWWWWW pic.twitter.com/3uxmUCuvA7 — Quick Stop F1 Podcast (@QuickStopF1) October 7, 2025

Por otro lado, Sakutukwa desveló que no se puede permitir estas actitudes: "Es increíble. Como nadie lo va a decir, seremos el podcast que lo diga: creo que es absolutamente patético que no se diga nunca nada sobre cómo de racistas son los fans de Fernando Alonso".

"Es absolutamente ridículo que (Alonso) nunca haya salido a decir que esto está mal", matizó en 'Quick Stop F1'.