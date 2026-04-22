Polémica en la Fórmula 1: equipos y pilotos, investigados por impago de impuestos en Italia

Tan solo unas horas después de que saltasen las alarmas en Italia al descubrirse que varios futbolistas y un piloto de Fórmula 1 eran clientes de una red de prostitución, el 'Gran Circo' vuelve a estar en el foco. Y también por un asunto judicial. Según han informado varios medios italianos, los pilotos de la parrilla y algunos equipos de esta están siendo investigados por un presunto impago de impuestos en Italia.

Según informa el diario Il Resto del Carlino, así como 'La Gazzetta dello Sport', la Policía Fiscal de Bolonia (conocida como Guardia di Finanza para los italianos) está investigando las prácticas fiscales de las escuderías con sede fuera del país europeo. En el foco están los Grandes Premios disputados en Monza, Imola y Mugello.

Max Verstappen rodando en Imola en 2025 / EFE

Y es que, tal y como determina la ley en Italia, los deportistas que formen parte de un evento deportivo en las fronteras del país están obligados a pagar los impuestos sobre los ingresos obtenidos. Todo esto se debe a que los deportistas profesionales están considerados legalmente autónomos, y deben ingresar la suma de dinero independientemente de donde residan (gran parte de la parrilla de Fórmula 1 lo hace en Mónaco). Una investigación que ha sido solicitada por el abogado Alessandro Mei.

Lo habitual es que la escudería cumpla como sustituto fiscal. Por lo tanto, el equipo está legalmente obligado a retener el impuesto en origen directamente de los honorarios del piloto y a ingresarlo a la Hacienda italiana. Pero al parecer, y según apuntan las informaciones citadas, equipos como Mercedes o Red Bull no habrían cumplido con estas exigencias.

Se enfrentan a multas millonarias

Ahora se les reclama los impuestos del 2025, y varios miembros de la parrilla actual ya habrían recibido una carta en la que se les solicita la declaración del pasado curso. La única escudería que podría estar a salvo ahora es Ferrari, puesto que la fábrica tiene su sede en Maranello, puesto que ya que está sujeta a los impuestos italianos.

Ahora es tiempo de las escuderías y pilotos de presentar sus declaraciones. Y será entonces cuando la Agencia Tributaria italiana sancione a aquellos que hayan superado la cantidad impagada de 50.000 euros, puesto que se considerará un delito penal para las personas físicas y se enfrentarían a multas millonarias.