Pole histórica de Antonelli en China; Alonso y Sainz, muy lejos

Kimi Antonelli ha aprovechado los problemas técnicos de George Russell en la clasificación del GP de China y se ha anotado su primera pole en una clasificación larga de Fórmula 1, después de la que logró el año pasado al sprint en Miami. El piloto italiano ha hecho historia a sus 19 años, 6 meses y 18 días y se ha convertido en el poleman más joven de todos los tiempos, pulverizando el récord que ostentaba Sebastian Vettel (21 años, 2 ,meses, 11 días) desde el GP de Italia de 2008.

Mercedes ha copado de nuevo la primera fila de parrilla para la carrera de este domingo, con Ferrari y McLaren 'ordenados' por detrás y algo más cerca a una vuelta; Red Bull y Verstappen siguen en apuros y el tetracampeón saldrá octavo mañana. Carlos Sainz y Fernando Alonso han vuelto a batir a sus respectivos compañeros en Williams y Aston Martin pero han caído en la Q1y arrancarán al fondo del pelotón, 17º el madrileño y 19º el asturiano.

Q1: Sainz y Alonso, KO

Verstappen , que este fin de semana parece resignado ante la enorme distancia que le separa de los Mercedes, ha marcado la primera referencia en pista, seguido de Piastri, antes de que Russell tomara el control (1.33.262), con Antonelli a 43 milésimas.

Ferrari, más cerca que nunca de Mercedes a una vuelta esta temporada, ha reaccionado. Hamilton ha escalado al tercer puesto con el blando, a dos décimas y media de Russell, y Leclerc, crecido después de ser segundo en el sprint que se ha disputado de madrugada, ha batido el crono del británico para colocarse al frente (1.33.175).

Los dos Red Bull, Hadjar y Verstappen, han llegado al último minuto de esta primera ronda de clasificación en zona de riesgo, al límite de la eliminación. El neerlandés ha salvado la situación con una gran vuelta y ha pasado a Q2 con el cuarto mejor tiempo, tras Leclerc y los dos Mercedes.

No ha habido ‘milagro’ en el caso de Carlos Sainz (17º) y Fernando Alonso (19º). Junto a los dos españoles han caído Albon, Bottas, Stroll y Checo Pérez, que mañana arrancará último en parrilla. “Ha sido una buena vuelta Carlos”, le ha dicho por radio el jefe de Williams James Vowles, consciente de que en estos momentos el FW48 no puede dar más.

Q2: Ferrari, más cerca

Los dos Mercedes, Ferrari y McLaren han comenzado con neumático blando usado, mientras Red Bull, Haas y Hulkenberg lo han hecho con goma nueva.

Russell ha elevado el listón, asegurándose el tiempo de corte y bajando a 1.32.523 para comandar la tanda, con los Ferrari al acecho, a poco más de tres décimas y Antonelli, cuarto, aún en modo conservador.

Esta segunda criba ha resultado mucho más selectiva para los aspirantes de la zona media. Hülkenberg (Audi) ha encabezado el grupo de descartados, junto a Colapinto, Ocon, Lawson, Lindblad y Bortoleto, que ha perdido el coche y se ha ido a las protecciones en su última vuelta lanzada.

Antonelli ha acabado arriba (1.32.443), aunque con diferencias mínimas con Leclerc, Russell y Hamilton, augurando una intensa batalla por la pole. Verstappen ha pasado a Q3 séptimo, a más de medio segundo de los Mercedes, y Hadjar ha salvado la eliminación por apenas 2 milésimas.

Q3: Primera pole de Antonelli

El definitivo pulso por la pole ha comenzado con suspense máximo, cuando el Mercedes de Russell se ha quedado parado. Aunque ha conseguido arrancar de nuevo para llevar el W17 al box, ha alertado que tenía problemas con el cambio: “No puedo pasar de primera”, ha alertado por radio.

El incidente le ha brindado una oportunidad de oro a su compañero Antonelli , de 19 años, para pelear por su primera pole en una clasificación de F1 (sin contar la sprint de Miami 2025). El italiano se ha situado al frente (1.32.322), aunque los McLaren han ‘despertado’ y Piastri y Norris se han quedado a dos décimas.

Los mecánicos de Mercedes han logrado solucionar el problema de Russell, que ha vuelto a pista con apenas dos minutos de margen para intentar dar el golpe final. Antonelli ha mejorado su tiempo y se ha hecho con la pole provisional (1.32.064), dejando a los Ferarri a tres décimas y a los McLaren casi a medio segundo.

Verstappen (8º) ha confirmado su drama personal, superado incluso por Gasly con el Alpine y Russell no ha podido con su compañero, aunque ha escalado hasta la segunda posición. Por segunda vez este año, Mercedes copará la primera fila de parrilla en el GP de China.