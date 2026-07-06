Sainz deja un mensaje sobre la F1 en un acto de Plenergy: "Carlos no puede hacer más con lo que tiene"

Carlos Sainz Sr. fue el gran protagonista de la inauguración de la estación de servicio número 400 de Plenergy en la Península Ibérica. El bicampeón del mundo de rallies, embajador de la compañía, participó en el acto celebrado en Alcalá, un evento que sirvió para conmemorar un nuevo hito en la expansión de la empresa, pero también para repasar la actualidad de la Fórmula 1 y el momento que atraviesa su hijo, Carlos Sainz Jr.

"Un año duro"

El madrileño salió en defensa del piloto de Williams, convencido de que está extrayendo el máximo rendimiento posible de su monoplaza pese a los discretos resultados del equipo. "Está haciendo un año fantástico porque, con lo que tiene, no puede hacer más. Sobre todo está demostrando que no ha bajado los brazos aunque esté peleando por la parte trasera", aseguró.

Sainz también lamentó la situación que atraviesan los dos principales representantes españoles de la parrilla. "Para los aficionados españoles es un año duro, porque los dos equipos de los dos pilotos españoles no han hecho bien los deberes", afirmó en referencia a Williams y Aston Martin.

El expiloto también dedicó varios minutos a analizar el regreso de la Fórmula 1 a Madrid, donde el próximo mes de septiembre se estrenará el nuevo circuito urbano de Madring. "Va a ser un gran reto para los pilotos. No será un circuito fácil, porque mezcla ingredientes de un trazado urbano y otro permanente, y eso lo hará muy especial", explicó.

El reto del Gran Premio de Madrid

Como madrileño, reconoció además la ilusión que le produce volver a ver un Gran Premio en la capital más de cuatro décadas después de la última cita celebrada en el Jarama. "Será una experiencia muy diferente. Madrid ha cambiado muchísimo y el Gran Premio también lo hará", señaló. Sainz admitió que le habría gustado que su hijo llegara a esta primera edición con un coche más competitivo, aunque se mostró convencido de que disfrutará de disputar una carrera a apenas unos minutos de su casa.

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El acto también sirvió para celebrar un nuevo hito de Plenergy, que ya cuenta con 400 estaciones de servicio operativas en España y Portugal tras incorporar 35 nuevas aperturas durante el primer semestre de 2026. La compañía cerró 2025 con una facturación superior a los 1.800 millones de euros, 1.675 millones de litros de combustible vendidos y una media de 200.000 clientes diarios. En lo que va de año ha reforzado especialmente su presencia en Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia, además de continuar su crecimiento en Portugal, donde ya dispone de 15 estaciones.