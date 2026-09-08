F1
Los planes de la gran semana de la F1 ¿Qué hacer en Madrid?
Las escuderías Williams y Aston Martin lideran las propuestas de ocio con espacios temáticos, exposiciones históricas y actividades gratuitas que acercan el automovilismo a todos los aficionados en Madrid
Después de varios meses de preparación, el Gran Premio de España de Fórmula 1 alzará el telón este fin de semana. MADRING tendrá su esperada puesta de largo en el campeonato y la ciudad de Madrid respirará motor durante unos días en los que varios eventos acompañarán a la gran cita.
La capital contará con una amplia oferta de actividades para complementar la actividad en pista entre las que se encuentran diversas Fan Zone de los equipos del Mundial, pop-ups con merchandising de la cita, simuladores y muchas otras opciones distribuidas por diferentees escenarios de la ciudad.
En el Gran Premio de España, los pilotos nacionales, Carlos Sainz y Fernando Alonso, centrarán gran parte de la atención y los eventos organizados por sus equipos supondrán un importante reclamo para los aficionados.
La céntrica plaza de Callao y sus cines harán las veces de cuartel general de Williams. En ese espacio se podrá ver una réplica a tamaño real del FW48 además de contar con la presencia del propio Carlos Sainz, este mismo martes a partir de las 19.00 horas. El miércoles será turno para recibir a Luke Browning (19.00 horas), mientras que el jueves pasará por el espacio el jefe del equipo, James Bowles (18.00 horas).
Por otro lado estará la 'Estrella Galicia 0,0 Rooftop Experience' que se situa en la terraza de los Cines Callao, como parte de la fan zone de la escudería británica. Presentada por Kraken, el espacio permanecerá abierto hasta el domingo 13.
La conocida compañía cervecera, uno de los patrocinadores oficiales de la cita, ha montado una exposición con objetos históricos del Atlassian Williams F1 Team, participar en experiencias de cata de cerveza diseñadas especialmente para los aficionados al automovilismo y degustar productos de Hijos de Rivera y hamburguesas de Boogie Burgers. Además, habrán experiencias interactivas, simuladores, actividades promocionales y un fotomatón para inmortalizar el momento.
Los visitantes optarán también al sorteo de entradas para seguir el Gran Premio desde la tribuna TeamFifty5, la de los fans del piloto madrileño. Se podrá acceder a la terraza de forma gratuita tras registrarse en la planta baja del céntrico edificio.
La escudería colabora también en la Williams x Commando Social Run que se disputará este miércoles desde las 18.00 horas con salida en la Calle Velázquez 69 y llegada en Callao, con una participación limitada 100 corredores y un precio de 15 euros.
Aston Martin
La escudería de Fernando Alonso reparte sus experiencias en dos escenarios. Por un lado el ASTON MARTIN x GLENFIDDICH — THE RACER'S LOUNGE ubicado en Bless Madrid (Velázquez, 62), que estará abierto el 10 y 12 de septiembre a partir de las 19.00 horas con experiencias inspiradas en la preparación de los pilotos.
Por otro lado, los aficionados a la escudería de Silverstone podrán pasarse por la Aston Martin Pit Stop, situada en la calle Conde de Aranda, 24 entre el 9 y 10 de septiembre, de 11:00 a 20:00. La entrada será gratuita y por orden de llegada.
Todos los planes
Williams Fan Zone
7–13 septiembre
Plaza de Callao + Cines Callao
Gratis
Williams x Commando Social Run
9 septiembre, 19.00 horas
De Velázquez a Callao
15 €, limitado a 100 personas
Aston Martin x Glenfiddich — The Racer's Lounge
10–12 septiembre, desde las 19:00
BLESS Madrid, Velázquez 62
Abierto al público
Aston Martin Pit Stop
9–10 septiembre, 11:00–20:00
Conde de Aranda, 24
Gratis, por orden de llegada
F1 Arcade Madrid
8–14 septiembre
Paseo de la Castellana, 103
Alpine F1
7–13 septiembre
Alcalá con Gran Vía, frente al Edificio Metrópolis
Acceso libre
McLaren x Mastercard
3–12 septiembre
Centro Comercial La Vaguada
Gratis y sin reserva
Audi Motorsport
9–12 septiembre, 11:00–21:00
Plaza de Colón
Gratis, reserva con aforo limitado
TAG Heuer F1
9–13 septiembre
Calle Serrano, junto a la boutique TAG Heuer
Acceso libre
Videomapping de F1 en Puerta del Sol
10–12 septiembre, 21:30 a 00:00
Real Casa de Correos
Gratis
ElevenLabs F1 Pop-up
9–13 septiembre
Calle Belén, 4
Gratis
MadRift — Monster Energy
9 septiembre, 18:00–21:00
Kinépolis Ciudad de la Imagen
Gratis
MADRING Pop-up
1–20 septiembre
Diferentes localizaciones: Castellana, Preciados-Callao, Goya, Princesa, Campo de las Naciones, Sanchinarro, Pozuelo
Acceso libre
Pop-ups oficiales del GP con merchandising de MADRING en varios El Corte Inglés
Red Bull — Hard Rock Hotel Madrid
Desde el 7 de septiembre
Ronda de Atocha, 17
Abierto a visitantes
Mercedes W17 en Zuma
11–13 septiembre
Paseo de la Castellana, 2
Restaurante abierto al público / reserva
ISA Racing — Four Seasons
10–12 septiembre
Four Seasons Madrid
Abierto al público con reserva
Balmoral's Grid
10–13 septiembre
Plaza Margaret Thatcher / Hotel Fénix Gran Meliá
Abierto al público
Cash & Rocket — Exposición de vehículos
13 septiembre
Puente del Rey
Gratis
Vive la F1 — Arroyomolinos
11–13 septiembre
Plaza Mayor
Acceso público
F1 en Paracuellos de Jarama
11–13 septiembre
Centro Joven La Terminal
Gratis
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