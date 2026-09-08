Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ingresos BarçaEric GarciaLista Xavi Hernández Países BajosEspaña Mundiales ciclismoMbappéValencia - BarcelonaClasificación LaLiga sin VARXavi EspartEspaña - Nigeria Mundial sub-20Vuelta a EspañaEtapa 16 Vuelta a EspañaClasificación Vuelta a EspañaIgnasi QuerMcManaman LamineCuartos US OpenAubameyang BarçaArbeloaRaúl GonzálezPaco GonzálezPedrerolMarcos LlorenteEjercicioOutdoor
instagramlinkedin

F1

Los planes de la gran semana de la F1 ¿Qué hacer en Madrid?

Las escuderías Williams y Aston Martin lideran las propuestas de ocio con espacios temáticos, exposiciones históricas y actividades gratuitas que acercan el automovilismo a todos los aficionados en Madrid

Madrid se viste de F1

Madrid se viste de F1 / Estrella Galicia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Moreno

Cristina Moreno

Después de varios meses de preparación, el Gran Premio de España de Fórmula 1 alzará el telón este fin de semana. MADRING tendrá su esperada puesta de largo en el campeonato y la ciudad de Madrid respirará motor durante unos días en los que varios eventos acompañarán a la gran cita.

La capital contará con una amplia oferta de actividades para complementar la actividad en pista entre las que se encuentran diversas Fan Zone de los equipos del Mundial, pop-ups con merchandising de la cita, simuladores y muchas otras opciones distribuidas por diferentees escenarios de la ciudad.

En el Gran Premio de España, los pilotos nacionales, Carlos Sainz y Fernando Alonso, centrarán gran parte de la atención y los eventos organizados por sus equipos supondrán un importante reclamo para los aficionados.

La céntrica plaza de Callao y sus cines harán las veces de cuartel general de Williams. En ese espacio se podrá ver una réplica a tamaño real del FW48 además de contar con la presencia del propio Carlos Sainz, este mismo martes a partir de las 19.00 horas. El miércoles será turno para recibir a Luke Browning (19.00 horas), mientras que el jueves pasará por el espacio el jefe del equipo, James Bowles (18.00 horas).

Por otro lado estará la 'Estrella Galicia 0,0 Rooftop Experience' que se situa en la terraza de los Cines Callao, como parte de la fan zone de la escudería británica. Presentada por Kraken, el espacio permanecerá abierto hasta el domingo 13.

Estrella Galicia 0,0 Rooftop Experience

Estrella Galicia 0,0 Rooftop Experience / Estrella Galicia

La conocida compañía cervecera, uno de los patrocinadores oficiales de la cita, ha montado una exposición con objetos históricos del Atlassian Williams F1 Team, participar en experiencias de cata de cerveza diseñadas especialmente para los aficionados al automovilismo y degustar productos de Hijos de Rivera y hamburguesas de Boogie Burgers. Además, habrán experiencias interactivas, simuladores, actividades promocionales y un fotomatón para inmortalizar el momento.

Los visitantes optarán también al sorteo de entradas para seguir el Gran Premio desde la tribuna TeamFifty5, la de los fans del piloto madrileño. Se podrá acceder a la terraza de forma gratuita tras registrarse en la planta baja del céntrico edificio.

La escudería colabora también en la Williams x Commando Social Run que se disputará este miércoles desde las 18.00 horas con salida en la Calle Velázquez 69 y llegada en Callao, con una participación limitada 100 corredores y un precio de 15 euros.

Aston Martin

La escudería de Fernando Alonso reparte sus experiencias en dos escenarios. Por un lado el ASTON MARTIN x GLENFIDDICH — THE RACER'S LOUNGE ubicado en Bless Madrid (Velázquez, 62), que estará abierto el 10 y 12 de septiembre a partir de las 19.00 horas con experiencias inspiradas en la preparación de los pilotos.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, los aficionados a la escudería de Silverstone podrán pasarse por la Aston Martin Pit Stop, situada en la calle Conde de Aranda, 24 entre el 9 y 10 de septiembre, de 11:00 a 20:00. La entrada será gratuita y por orden de llegada.

Todos los planes

Williams Fan Zone

7–13 septiembre

Plaza de Callao + Cines Callao

Gratis

Williams x Commando Social Run

9 septiembre, 19.00 horas

De Velázquez a Callao

15 €, limitado a 100 personas

Aston Martin x Glenfiddich — The Racer's Lounge

10–12 septiembre, desde las 19:00

BLESS Madrid, Velázquez 62

Abierto al público

Aston Martin Pit Stop

9–10 septiembre, 11:00–20:00

Conde de Aranda, 24

Gratis, por orden de llegada

F1 Arcade Madrid

8–14 septiembre

Paseo de la Castellana, 103

Alpine F1

7–13 septiembre

Alcalá con Gran Vía, frente al Edificio Metrópolis

Acceso libre

McLaren x Mastercard

3–12 septiembre

Centro Comercial La Vaguada

Gratis y sin reserva

Audi Motorsport

9–12 septiembre, 11:00–21:00

Plaza de Colón

Gratis, reserva con aforo limitado

TAG Heuer F1

9–13 septiembre

Calle Serrano, junto a la boutique TAG Heuer

Acceso libre

Videomapping de F1 en Puerta del Sol

10–12 septiembre, 21:30 a 00:00

Real Casa de Correos

Gratis

ElevenLabs F1 Pop-up

9–13 septiembre

Calle Belén, 4

Gratis

MadRift — Monster Energy

9 septiembre, 18:00–21:00

Kinépolis Ciudad de la Imagen

Gratis

MADRING Pop-up

1–20 septiembre

Diferentes localizaciones: Castellana, Preciados-Callao, Goya, Princesa, Campo de las Naciones, Sanchinarro, Pozuelo

Acceso libre

Pop-ups oficiales del GP con merchandising de MADRING en varios El Corte Inglés

Red Bull — Hard Rock Hotel Madrid

Desde el 7 de septiembre

Ronda de Atocha, 17

Abierto a visitantes

Mercedes W17 en Zuma

11–13 septiembre

Paseo de la Castellana, 2

Restaurante abierto al público / reserva

ISA Racing — Four Seasons

10–12 septiembre

Four Seasons Madrid

Abierto al público con reserva

Balmoral's Grid

10–13 septiembre

Plaza Margaret Thatcher / Hotel Fénix Gran Meliá

Abierto al público

Cash & Rocket — Exposición de vehículos

13 septiembre

Puente del Rey

Gratis

Vive la F1 — Arroyomolinos

11–13 septiembre

Plaza Mayor

Acceso público

F1 en Paracuellos de Jarama

11–13 septiembre

Centro Joven La Terminal

Gratis

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL