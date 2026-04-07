Los planes en F1 para aprovechar el parón

Tras las vacaciones de Pascua todo vuelve a ponerse en marcha. O casi todo. La Fórmula 1 inició un largo parón de cinco semanas tras el GP de Japón, tercera prueba del calendario 2026, y no volverá a la acción hasta el GP de Miami (1 a 3 mayo), al cancelarse las citas en Bahrein y Arabia por la guerra Irán.

Aunque la Fórmula 1 ha descartado organizar test colectivos durante la pausa, los equipos no quieren desperdiciar el tiempo y han buscado fórmulas que les permitan rodar para avanzar y recabar datos en ensayos privados, ya sea mediante los filming day de 200 km permitidos por la FIA (2 por temporada), utilizando coches de anteriores temporadas o participando en pruebas de neumáticos Pirelli.

A Ferrari el parón le ha llegado en el peor momento, justo cuando se estaban acercando a Mercedes en prestaciones. En Maranello se puesieron manos a la obra ya el pasado 1 de abril en el circuito toscano de Mugello. El equipo organizó dos jornadas de pruebas con el SF-25 del pasado año y sus pilotos probadores turnándose al volante, Antonio Giovinazzi, Arthur Leclerc y Antonio Fuoco.

El 21 de abril será la dupla titular, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, la que llevará a cabo un 'filming day' en Monza. Y antes, los días 9 y 10 de abril, Ferrari participará con su coche actual en una prueba de los Pirelli de lluvia en Fiorano.

F1 en Nürburgring

Los vigentes campeones de McLaren y también los grandes favoritos en esta nueva era de la F1, Mercedes, han confirmado su participación en los test del circuito de Nürburgring. Ambos equipos han progrmado dos jornadas test para Pirelli, el 14 y 15 de abril. Isack Hadjar y Arvid Lindblad estuvieron rodando en agua con el coche de Racing Bulls en Suzuki.

Por primera vez en seis años, los monoplazas volverán a rugir en el trazado alemán, en la configuración que se utiliza para la F1 y no en el trazado completo de Nürburgring Nordschleife que ha acogido las recientes rondas de la NLS que disputó Max Verstappen como preparación para la carrera de resistencia de las 24 Horas que afrontará en mayo junto a Dani Juncadella y Jules Gounon.

Y es que precisamente Verstappen es uno de los protagonistas del paddock de F1 que no quiere aflojar el ritmo durante el parón. De hecho, el neerlandés, muy crítico con el nuevo reglamento, ha advertido que quizá acabe dejando el Mundial para centrarse en otro tipo de carreras. Y los próximos 18 y 19 de abril, antes de las 24 Horas, volverá a Nurburgring para disputar en el 24 H Qualifiers en dos carreras de cuatro horas, ambas junto a Lucas Auer.

Noticias relacionadas

Claro que no todo son pruebas de desarrollo y rendimiento. Franco Colapinto podrá darse un baño de masas en su ciudad natal, Buenos Aires el 26 de abril, apenas unos días antes del Gran Premio de Miami, al volante de un Lotus Renault E20, y en su caso el objetivo es acercar la Fórmula 1 a sus compatriotas. Y es que en el país del gran Juan Manuel Fangio llevan años soñando con recuperar un gran premio de F1.