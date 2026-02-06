El plan maestro para que Fernando Alonso vuelva a ganar el Mundial de F1: "Hay cosas que no se han hecho nunca antes"

El esperado monoplaza AMR26 ya no es un secreto, pero lo que esconde bajo su carrocería es lo que tiene en vilo a toda la parrilla. Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la historia y ahora Team Principal de Aston Martin, ha roto su silencio en una entrevista exclusiva en la web de Aston Martin para explicar la filosofía del coche que pilotará Fernando Alonso en la nueva era de 2026. Tras un estreno de última hora en el Shakedown de Barcelona, el británico deja claro que su enfoque ha sido "holístico" y, sobre todo, diferente a todo lo visto hasta ahora.

"Decidimos una dirección particular y es la que hemos seguido. Si resultará ser la correcta o no, solo el tiempo lo dirá. Pero tienes que elegir tu camino y seguir adelante", afirma Newey. Aunque no le gusta etiquetar sus creaciones como "agresivas", reconoce que el AMR26 tiene "bastantes características que no se han hecho nunca antes". Lo que sí confirma es una de sus señas de identidad: el coche está "mucho más ajustado y compacto" (tightly packaged) de lo que jamás se ha intentado antes en Silverstone.

No todo han sido facilidades. Newey admite con sinceridad que Aston Martin parte con una desventaja temporal frente a gigantes como Red Bull o Ferrari. "La realidad es que no metimos un modelo del coche de 2026 en el túnel de viento hasta mediados de abril, mientras que la mayoría de nuestros rivales lo habrían tenido desde el momento en que terminó la prohibición de pruebas aerodinámicas en enero del año pasado".

Adrian Newey ha sorprendido con su extremo AMR26 / Zak Mauger

Este retraso de cuatro meses obligó a un ciclo de diseño extremadamente comprimido, lo que explica por qué el coche solo rodó en los dos últimos días de Barcelona. "El coche solo se terminó de montar en el último minuto", confiesa el ingeniero. Sin embargo, Newey no busca una optimización inmediata, sino "potencial de desarrollo". Su objetivo no es un coche perfecto en la primera carrera, sino una base sólida que permita evolucionar wings y carrocería durante toda la temporada.

Un coche para que Alonso recupere la confianza

Uno de los puntos críticos de los últimos años en Aston Martin ha sido la dificultad de conducción. Newey lo sabe: "La anterior generación de coches de efecto suelo (2022-2025) se volvió bastante difícil de conducir.

El Aston Martin fue un ejemplo particular de ello". Con esta nueva fórmula, el objetivo es crear un monoplaza del que tanto Lance Stroll como Fernando Alonso puedan extraer un buen nivel de rendimiento de forma constante.

Fernando Alonso, en el AMR26 en Barcelona / @F1

La alianza con Aramco y Honda es la otra gran columna del proyecto. Newey destaca que el combustible 100% sostenible de Aramco es "fundamental" para que el motor Honda no vea restringido su desarrollo.

Además, el nuevo túnel de viento CoreWeave es, según sus palabras, "probablemente el mejor del mundo para aplicaciones de Fórmula 1".

Adrian Newey pone su genio al servicio de Aston Martin y Fernando Alonso / Aston Martin F1 Team

En este búnker tecnológico, Aston Martin ya utiliza Inteligencia Artificial y machine learning para tareas específicas y "avanzadas" que Newey prefiere no detallar para no dar pistas a la competencia. Lo que sí garantiza es que la evolución será frenética: "El AMR26 que corra en Melbourne será muy diferente al que la gente vio en Barcelona, y el que termine en Abu Dhabi será muy diferente al que empiece la temporada".

Newey pide a los aficionados "mantener la mente abierta", consciente de que el genio inglés acaba de empezar a cocinar su obra más ambiciosa. "Es muy importante mantener la mente abierta", sentencia, dejando claro que la revolución verde de Fernando Alonso no ha hecho más que empezar.