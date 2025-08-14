El plan de Aston Martin para 2026: "Todos los esfuerzos están puestos en Melbourne"

La fábrica de Aston Martin en Silverstone no cesa los trabajos en el proyecto de la próxima temporada. A pesar de que la parrilla de Fórmula 1 se encuentra sumergida en el parón estival, Adrian Newey y su equipo mantienen la mirada en el curso 2026. El nuevo reglamento traerá grandes cambios a los nuevos monoplazas, Aston Martin ha ido un paso más allá con sus modificaciones y el equipo tendrá un motor ofrecido por Honda.

Andrian Newey y Enrico Cardile se han involucrado en el reto de la mano de la escudería británica. Andy Cowell, jefe del equipo, ha mostrado plena confianza en el desarrollo del monoplaza. Aston Martin y Honda se han centrado en los últimos meses exclusivamente en la próxima temporada.

Las novedades de Aston Martin

"Honda y nosotros estamos (Aston Martin) completamente centrados en 2026 y en trabajar juntos. Tenemos la ventaja de no estar distraídos suministrando motores a otro equipo. Todo nuestro foco está en el camino hacia la primera carrera de 2026, con investigación, desarrollo y pruebas tanto en Sakura como en Silverstone. Esa es nuestra prioridad" afirmó Cowell, las palabras del jefe del equipo fueron compartidas por 'Motorsport.com'.

Aunque en 2025 los resultados hayan estado por debajo de las expectativas, el trabajo de esta temporada sigue contribuyendo al futuro del equipo. Las mejoras introducidas en este curso sirven para constatar el correcto funcionamiento de las nuevas herramientas de desarrollo, como es el caso del túnel de viento.

Nuevas herramientas

"Un aspecto es hacer más rápido el coche de este año y sumar más puntos. El otro es poner a prueba nuestras herramientas y comprobar lo buenas que son. Cada vez que pasas de una idea a verla en pista y medir la correlación, mejoras tu proceso. Esa experiencia y confianza son útiles para el coche de 2026" aclaró.

Uno de los aspectos técnicos más importantes será la caja de cambio, dado que Aston Martin lleva más de dos décadas contando con proveedores externos. Para 2026, la fábrica de Silverstone construirá su propia transmisión.

El potencial del equipo

"Cuando llegué en octubre ya había un grupo de diseño fuerte y un prototipo de caja de cambios en marcha. Justo antes del parón, un equipo de Aston Martin estaba en Sakura trabajando en la transmisión, la unidad de potencia y la refrigeración. Todo son pasos hacia llegar a Melbourne con un coche concebido al detalle, con una unidad de potencia Honda y una transmisión creada por ingenieros de Aston Martin" concluyó.

Todo apunta a que la fábrica va por buen camino, y de ser así, Aston Martin podría proporcionarle a Fernando Alonso la herramienta que necesita para llegar a lo más alto de la parrilla de Fórmula 1.