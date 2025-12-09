Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo Copa del ReyDónde ver Sorteo Copa del ReyHorario sorteo Copa del ReyRivales Barça CopaMbappéInvasión EintrachtBarcelona - EintrachtRivales Madrid CopaBarcelona - Eintracht horarioBarcelona - Eintracht alineacionesGerard PiquéRonceroTest F1Mural LamineGerard MartínJosema BeastReal Madrid - City horarioReal Madrid - City alineaciones
instagramlinkedin

Fórmula 1

Pirelli presenta su gama de neumáticos para la F1 en 2026

La próxima temporada, con el nuevo reglamento de la F1, los neumáticos serán más pequeños, aunque se mantienen las llantas de 18 pulgadas

Mario Isola, con los neumáticos de 2026 en Abu Dhabi

Mario Isola, con los neumáticos de 2026 en Abu Dhabi / @Pirelli

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Pirelli ha presentado este martes en Abu Dhabi sus neumáticos para la temporada 2026 de Fórmula 1. La gama de seco va del C1 al C5, siendo el primero el más duro y el último, el más blando, además de contar con otras dos gomas para condiciones de mojado (intermedio y lluvia extrema).

A la espera de la homologación de la FIA (el 15 de diciembre), el fabricante italiano asegura que la mayor diferencia entre compuestos favorecerá la variedad de estrategias el próximo curso, cuando entra en vigor el nuevo reglamento de la F1.

Cabe recordar que los neumáticos del año que viene serán más pequeños: el ancho de la banda de rodadura es 25 milímetros menor delante y 30 milímetros menor detrás; el diámetro total también es 15 milímetros menor delante y 10 milímetros menor detrás. Las llantas de 18 pulgadas se mantienen.

Mario Isola, máximo responsable de Pirelli en el Mundial, ha revelado en Yas Marina que estaban preparados para homologar seis compuestos, como en 2025, pero lo descartaron al apreciar que el rendimiento del C5 y el C6 era muy similar.

Noticias relacionadas y más

Respecto a la identificación en los Grandes Premios, el formato será el mismo que hasta ahora: el color blanco para el duro, el amarillo para el medio, el rojo para el blando, el verde para el intermedio y el azul, para el de lluvia extrema.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demoledora acta del Real Madrid - Celta: tres expulsiones y Carvajal señalado
  2. Mercado de fichajes, hoy 8 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
  3. Alarma e indignación contra los jugadores 'tóxicos' que condenaron a Xabi Alonso
  4. Óscar Freire, exciclista profesional (49 años), sobre el dopaje: 'He pasado más controles que nadie simplemente por ser español
  5. Edu Aguirre pierde los papeles tras la derrota del Real Madrid: 'Dependemos de que a chavales multimillonarios les apetezca jugar o no
  6. Lo que no se vio del Madrid - Celta: el “no me jodas” de Xabi Alonso, el impotente 'echadle huevos' y el “luego lloráis” de Carvajal
  7. El Girona busca una 'fórmula Eric Garcia' con Marc Bernal
  8. Gerard Martín: 'Szczesny me dijo que no llorara y que pensase dónde estaba hace dos años

Ya es oficial: los españoles sufrirán un recorte en las nóminas de 2026

Ya es oficial: los españoles sufrirán un recorte en las nóminas de 2026

Pirelli presenta su gama de neumáticos para la F1 en 2026

Pirelli presenta su gama de neumáticos para la F1 en 2026

¿Cuándo ir a urgencias por gripe? Los expertos detallan los síntomas que exigen atención médica inmediata

¿Cuándo ir a urgencias por gripe? Los expertos detallan los síntomas que exigen atención médica inmediata

Ni Barcelona ni Madrid: Este es el sitio de España donde más Lotería de Navidad se vende

Ni Barcelona ni Madrid: Este es el sitio de España donde más Lotería de Navidad se vende

Un piloto comercial revela cuánto cobran los pilotos: "Nada más entrar estás entre los 1.500 y 2.000 euros"

Un piloto comercial revela cuánto cobran los pilotos: "Nada más entrar estás entre los 1.500 y 2.000 euros"

Dónde ver el sorteo de la Copa del Rey hoy por TV, online y en directo

Dónde ver el sorteo de la Copa del Rey hoy por TV, online y en directo

Los grandes fichajes del mercado ciclista para 2026... más allá de Evenopel y Ayuso

Los grandes fichajes del mercado ciclista para 2026... más allá de Evenopel y Ayuso

Arambarri: "Bordalás tiene en su oficina un cuadro de dos niños uruguayos, con la pelota arriba y los dos metiendo la plancha"

Arambarri: "Bordalás tiene en su oficina un cuadro de dos niños uruguayos, con la pelota arriba y los dos metiendo la plancha"