Pirelli presenta su gama de neumáticos para la F1 en 2026

Pirelli ha presentado este martes en Abu Dhabi sus neumáticos para la temporada 2026 de Fórmula 1. La gama de seco va del C1 al C5, siendo el primero el más duro y el último, el más blando, además de contar con otras dos gomas para condiciones de mojado (intermedio y lluvia extrema).

A la espera de la homologación de la FIA (el 15 de diciembre), el fabricante italiano asegura que la mayor diferencia entre compuestos favorecerá la variedad de estrategias el próximo curso, cuando entra en vigor el nuevo reglamento de la F1.

Cabe recordar que los neumáticos del año que viene serán más pequeños: el ancho de la banda de rodadura es 25 milímetros menor delante y 30 milímetros menor detrás; el diámetro total también es 15 milímetros menor delante y 10 milímetros menor detrás. Las llantas de 18 pulgadas se mantienen.

Mario Isola, máximo responsable de Pirelli en el Mundial, ha revelado en Yas Marina que estaban preparados para homologar seis compuestos, como en 2025, pero lo descartaron al apreciar que el rendimiento del C5 y el C6 era muy similar.

Respecto a la identificación en los Grandes Premios, el formato será el mismo que hasta ahora: el color blanco para el duro, el amarillo para el medio, el rojo para el blando, el verde para el intermedio y el azul, para el de lluvia extrema.