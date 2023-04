Pirelli anuncia los neumáticos para los tres próximos grandes premios

El fabricante italiano añade el compuesto blando C5 a su selección de compuestos para Baku e Imola En Miami mantendrá la misma asignación - C4, C3 y C2- utilizada en los Grandes Premios de Arabia y Australia

Pirelli ha dado a conocer oficialmente su selección de compuestos para los tres próximos grandes premios del Mundial de Fórmula 1, que se disputarán en los circuitos de Baku (28-30 abril), Miami ( 5-7 mayo) e Imola (19-21 mayo).

El fabricante italiano ha añadido el compuesto blando C5 para las próximas citas de las Fórmula 1 en Bakú e Imola. Es la primera vez que se utiliza en una carrera en 2023 y llegará en Azerbaiyán por su configuración, principalmente por las curvas cerradas y las largas rectas donde los monoplazas alcanzan hasta 340 km/h. Pirelli espera que la degradación térmica se convierta en un factor debido a la alta temperatura del asfalto. Este también es el caso de Imola.

Pirelli mantendrá la misma asignación C4, C3 y C2 para el Gran Premio de Miami utilizada en los Grandes Premios de Arabia y Australia.

Por otra parte, Lando Norris, piloto de McLaren, no está atravesando por un buen inicio de Mundial y lo atribuye en parte a la falta agarre de los neumáticos. Muy crítico con Pirelli en Australia, Lando señaló que "tenemos un neumático blando que tiene 65 grados. No es una mala temperatura, pero el neumático no funciona y en esta superficie con esta temperatura del neumático, no puedo describir lo mal que está el agarre".

"Necesitamos un neumático que nos dé más agarre y, de hecho, un neumático que se sienta como si estuviera en un coche de Fórmula 1, en la cima del automovilismo y, en este momento, está bastante mal", sentenció.