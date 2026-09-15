Todos los cambios que piden los pilotos en el Madring: "Hay muchas posibilidades de mejora"

Fue, sin duda, el gran evento deportivo del fin de semana en nuestro país. Madrid acogió por primera vez en más de cuatro décadas una carrera de Fórmula 1, y lo hizo en Madring, un trazado urbano construído en IFEMA en tiempo récord y que permanecerá en el calendario, por lo menos, hasta 2035. La cita generó una gran expectación, y mientras muchos halagaron la buena organización y los espacios dedicados al ocio, en lo deportivo, bajo el punto de vista de los pilotos, debe mejorar. Para ellos es un buen trazado, pero que necesita cambios para hacerlo más emocionante en carrera.

Hubo opiniones de todo. Muchos pilotos consideraron que era una buena pista para clasificación, divertido y técnico, pero coincidieron con la falta de puntos de adelantamiento. Y es que la carrera que se vivió en suelo madrileño fue una más, con poca 'chicha'. Un 'trenecito', como suele decirse entre los aficionados. "Creo que ha sido un circuito estupendo, una ciudad fantástica para visitar, una organización excelente y, probablemente, lo único que le falta ahora al circuito es un punto de adelantamiento", valoraba Carlos Sainz, embajador del circuito.

La primera carrera en el Madring no convenció a todos / J.J.Guillen/EFE

El piloto de Williams tiene claro qué debe tener un trazado urbano para mejorar. "Creo que los buenos circuitos urbanos como Bakú o Macao suelen tener un único punto de adelantamiento con una recta muy larga", valoraba durante el fin de semana.

Por su parte, Fernando Alonso se atrevía a apuntar zonas en concreto del trazado que deberían mejorarse. Y es que la chicane de las curvas 5 y 6 ha sido uno de los puntos señalados y que deberían ser estudiados para facilitar la lucha por posiciones entre los pilotos, puesto que es una zona muy estrecha, difícil que nos coches hagan el cambio de dirección en paralelo. "Probablemente necesitemos ver con la FIA qué podemos hacer. Quizás la 10 y la zona de las curvas 5, 6, 7. Sería bueno tener algo ahí, pero creo que hay una limitación porque vamos por debajo de la carretera, hay un puente ahí", valoraba el asturiano. "

Será complicado. Pero están abiertos a escuchar nuestros comentarios. No sé si la carrera fue divertida, pero creo que no fue emocionante así que creo que hay un par de ajustes para pensar en las limitaciones en carrera", expresaba.

EAlex Albon, compañero de Sainz en Williams, también se atrevió a dar su 'feedback'. "No es un mal circuito. Es bastante divertido de pilotar, aunque, como se ha visto en las carreras, resulta bastante aburrido. Gran parte de ello tiene que ver con las curvas de la 3 a la 5. Creo que hay que rediseñar toda esa zona, quizá con zonas de frenada más rectas. Tenemos que eliminar esa chicane. Es buena para el espectáculo, pero no para la carrera", valoraba Albon.

La curva 13 a izquierdas, justo la siguiente que la Monumental, también ha recibido alguna que otra sugerencia. "Y creo que el peralte, por muy bueno que sea, no está funcionando lo suficientemente bien para la curva 13. Quizá la curva 13 tenga que ser una curva más lenta, con una zona de frenada más amplia", valoraba Albon.

"No sé cómo alguien puede mirar este diseño y decir: 'Genial'"

Por su parte, Lando Norris fue uno de los que se mostró más crítico. "Creo que hay algunos cambios obvios que deberían hacer. Deberían eliminar las curvas 18 y 19, que son inútiles. Simplemente poner más recta antes de la horquilla. No sé cómo alguien puede mirar este diseño y decir: 'Genial'. Sí, creo que hay muchas posibilidades de mejora", valoraba el vigente campeón, que sí considera al Madring como un buen trazado para la clasificación.

"Una recta desde la curva 17 hasta la 20 ayudaría, tener una entrada mucho más ancha como la de la curva 1 o la curva 10 de Austin, una gran horquilla. Se crearían oportunidades mucho mejores para todos y se podría disfrutar más de la carrera", valoraba.

Pese a ser el vencedor de la carrera, Kimi Antonelli también ofreció su opinión al respecto. "Sin duda, no ofrece oportunidades de adelantamiento y no te empuja a intentar una maniobra, porque el 80% de las veces podrías tener un toque", valoraba el joven italiano, vencedor de ocho citas este 2026. "Creo que hay algunas curvas que hay que modificar para crear más oportunidades de adelantamiento", sentenciaba. Por delante, un año para el trazado para intentar reconducir la situación y hacer de la cita un éxito también en lo deportivo.