Los pilotos de F1 se divierten y muestran su otra cara en Goodwood

Franco Colapinto lanzó arena a algunos aficionados mientras derrapaba con su Alpine. Kimi Antonelli se tomó una cómica fotografía rodeado de mecánicos y trabajadores de Ferrari. Y así, hasta un tercio de la parrilla de pilotos de Fórmula 1 se dejó ver por el mítico Festival de la Velocidad de Goodwood, donde también estuvo Sport.

Este clásico de cuatro días saca a relucir la otra cara de los pilotos, que no tienen que esquivar preguntas de la prensa, ni vivir jueves ajetreados con mil compromisos, ni optimizar el setup del monoplaza para rodar lo más rápido posible.

Goodwood es un jardín donde Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Liam Lawson, Pierre Gasly, Lando Norris y los propios Colapinto y Antonelli, simplemente se divierten y dan vueltas con cierta libertad en varios momentos del día. Como niños.

Con un Alpine o con el espectacular RB17 diseñado por Adrian Newey, el Fórmula 1 de la carretera. Un coche sin reglas que es una auténtica bestia y que emocionó al diseñador, también presente y sonriente en el Festival. Con tanto estrés en Aston Martin, también le vino bien desconectar a Newey durante unos días.

El año pasado tampoco se perdió la cita y pilotó un McLaren de hace veinte años. Cualquier estrella de la Fórmula 1 está relajada en Goodwood. Es otro ambiente. Alguno, incluso, es un ídolo local, como Norris. El actual campeón del mundo jamás ha tenido un baño de masas como el del sábado. El británico se abrió paso entre una marabunta de aficionados para llegar al famoso Palacio del Duque, en medio del recinto de la inmensa explanada que ocupa un festival que reúne a cientos de miles de aficionados al motor y los clásicos.

Norris, que bromeó junto a Valentino Rossi sobre ser compañeros en un futuro, vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida entre tanta gente. También tuvo el honor de estrenar el Hypercar de McLaren, que desembarcará en Resistencia en 2027: "Ahora tenemos muchas carreras, pero ahora que McLaren entra en Le Mans, en 3 o 4 años me encantaría. Sería un honor para mi y nos divertiríamos mucho”. Al piloto de McLaren se le vio como pez en el agua en casa y no se le borró la sonrisa en su breve aparición en el Festival.

Colapinto, por su parte, empezó a calentar el Argentina-Inglaterra lanzando algo de arena cuando derrapó con su Alpine con motor V10. Unos donuts que le hicieron pasárselo en grande. "Siempre lo vi por YouTube y ahora estoy aquí. Voy a disfrutar mucho de este día, me encantan los rallies, son la cosa más genial que hay. Uno de los motorsport más impresionantes, me encantaría hacer rally algún día”, expresó el argentino.

Seguro que volverá a Goodwood a hacer trastadas… y a probar los rallies. Un momento simpático fue el emotivo abrazo con James Vowles, jefe de Williams, que saltó unos henos de paja para abrazar al que fuera piloto de su equipo. Mantienen una excelente relación.

Goodwood es un clásico porque está repleto de clásicos. Tanto de vehículos, con Fórmulas 1 de todas las décadas, como de personalidades. Damon Hill, Mario Andretti y Emerson Fittipaldi, entre otros, matan el gusanillo de ponerse el mono de nuevo y subirse a un coche de carreras.

Recuperar los sonidos de un motor V12 o contemplar un desfile de Ferraris de todas las décadas, con Marc Gené a mandos de alguno de los coches rojos, son cosas que solo ocurren en Goodwood.

La Fórmula E, por cierto, con Pepe Martí como protagonista, también tuvo su espacio y el nuevo GEN4 rodó delante de todo el mundo. Con tantos estímulos, normal que cada vez más pilotos de F1 aparezcan por el Festival.