La 'pillería' de Marc Márquez: "No es la primera vez que cambian el reglamento por mi culpa"

Marc Márquez reconoce que perdio "los 25 puntos y el liderato por mi error en Austin", pero prefiere ver el vaso 'medio lleno': "Le dije a mi equipo, al final estoy a un punto del líder y a 11 de Pecco, ni tan mal". Este jueves, en vísperas del GP de Qatar, un circuito "en el que no soy favorito ante Álex y Pecco", el piloto de Ducati ha vuelto a dejar clara su ambición. Y también su particular 'instinto' para anticiparse a todo tipo de situaciones, como su cambio de moto en el Circuito de las Américas.

“Con el error en carrera, con dos segundos y medio de ventaja, es de los que tienes que prevenir, pero sé perfectamente el porqué pasó, porque entré más lento. Viéndolo en telemetría pasó eso, que frené mucho más en la 3-4, porque ya era momento de administrar distancia y, sin darme cuenta, corté un poquito más el piano y esto me provocó el error", ha explicado ante la prensa en Losail.

"Sabía que la estrategia buena era ir con ‘slicks’ desde el principio, pero como se vio en la vuelta de reconocimiento, la pista estaba muy crítica, Quartararo se cayó, estuvimos 25 minutos allí, en 25 minutos cambia mucho el tiempo y cuando quedaron ocho minutos, entendí que era un error ir con los neumáticos de agua y ahí es cuando empezó la improvisación y donde cada piloto tiene su estrategia propia”, ha continuado Marc

"Nadie es adivino y creo que la opción más segura, por cómo hicimos la vuelta de reconocimiento, era estar con los de agua. Entrabas a box, cambiabas de moto y ya está. Pero en esa situación, era mucho mejor entrar y cambiar de moto porque tenías un ‘ride through’, que no lo tenía claro en ese momento. Yo tenía claro que en esas dos situaciones, lo conveniente era cambiar de moto en ese momento, que era la estrategia que marqué con el equipo”, ha subrayado.

“Yo no lo tenía muy claro, porque se ha cambiado el reglamento tantas veces... y ahora se volverá a cambiar, yo creo. Pero tenía clarísimo que en las dos situaciones, mi estrategia tenía que ser esa. Así lo habíamos hablado ya el año pasado con Gresini y en otras situaciones. Es verdad que no es la primera vez que cambiarán algo en el reglamento por mi culpa, o porque he creado situaciones diferentes como el salto de moto a moto o ‘flag to flag’ como el de Alemania, que entramos todos desde el ‘pit lane’..." ha recordado.

"Por mucho que tengas preparada una cosa, estamos en competición, hay momentos de improvisación que nadie espera, pero surgen así y ahí en ese momento tiras de instinto. Fui yo el que salió de la parrilla. Predecía que me iban a seguir algunos, me siguieron más de los que yo pensaba y eso creó el caos y la bandera roja”, ha justificado.

Respecto a sus perspectivas para este cuarto gran premio del Mundial 2025, Márquez ha recordado que “teóricamente, Álex y Pecco son mejores que yo por el histórico de resultados en este circuito. Ya veremos qué podemos hacer. Si aquí me muestro competitivo, será una buena señal para mí".