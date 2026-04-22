Pillados en Malibú: así fue la escapada secreta de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

El romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton, hasta ahora envuelto en un hermetismo calculado, ha dado un giro decisivo tras su última aparición en las playas de Malibú.

Después de coincidir en el festival de Coachella, la empresaria y el piloto de Fórmula 1 optaron por un plan más íntimo: una lección privada de surf que terminó convertida en la prueba más clara de su cercanía.

Las imágenes difundidas por TMZ muestran a la pareja caminando por la orilla, intercambiando sonrisas y gestos de complicidad. Dentro del agua, la escena se vuelve aún más reveladora: Kim intentando mantener el equilibrio sobre la tabla mientras Hamilton permanece a su lado, atento, relajado, casi protector. Horas después, ambos se aventuraron a montar olas juntos, disfrutando del atardecer en un ambiente que difícilmente podría interpretarse como una simple amistad.

Una relación que desafía agendas imposibles

La aparición en Malibú no es un hecho aislado. Según fuentes citadas por The Sun, Kim Kardashian habría cruzado el Atlántico en un viaje exprés para ver a Hamilton en Londres, apenas horas después de cumplir compromisos familiares y profesionales en Los Ángeles. La misma fuente subraya que, pese a ser "dos de las personas más ocupadas del mundo del espectáculo", están decididos a encontrarse siempre que sus agendas lo permiten.

Hamilton, por su parte, también ha hecho su parte. Además de coincidir en el Super Bowl LVIII y en el Japanese Grand Prix, el piloto fue visto junto a Kim en Coachella 2026, donde la empresaria compartió por primera vez una fotografía con él: sentada en su regazo mientras se desplazaban en un carrito de golf por el recinto. Un gesto mínimo, pero suficiente para incendiar las redes.

El momento que cambia la narrativa

Hasta ahora, sus apariciones habían sido discretas: cenas privadas, eventos deportivos, encuentros fugaces. Nada que confirmara abiertamente un romance. Pero la cita en Malibú introduce un matiz distinto. La naturalidad, la cercanía y la ausencia de intención por ocultarse han elevado las especulaciones a un nivel que ya resulta difícil de ignorar.

A esto se suma la fotografía publicada por Kardashian días antes, la primera en la que aparece junto a Hamilton. Aunque ninguno ha confirmado oficialmente la relación, el gesto ha sido interpretado como un paso adelante en una historia que, poco a poco, deja de ser rumor para convertirse en evidencia.

Un romance que ya no se puede esconder

Con cada aparición pública, Kim Kardashian y Lewis Hamilton parecen más dispuestos a dejar que las imágenes hablen por ellos.

La cita en Malibú, con surf, sonrisas y un atardecer compartido, marca un antes y un después en la narrativa mediática que los rodea. Si su intención era mantener el romance en un segundo plano, la realidad es que ya no hay forma de ocultarlo.