Pierre Gasly batió dos veces hoy a Russell, en 'qualy' ... y al ajedrez

El francés Pierre Gasly (Alpine), que saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, está en una nube después de su sensacional actuación este sábado en el Autódromo de Monza, precisamente el mismo escenario en el que consiguió su única victoria en F1, en 2020.

"Esta pole es increíble; desde la primera vuelta me he sentido francamente bien", comentó el piloto de Alpine nada más bajarse del coche. Gasly, de 30 años dominó la sesión de calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió -con las gomas blandas- los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 21 segundos y 786 milésimas; exactamente 60 menos que el inglés George Russell (Mercedes), que saldrá segundo, junto a él, desde la primera fila.

"He intentado ir sacando siempre lo máximo posible. Llevaba desde hace nueve años persiguiendo esta 'pole', es increíble", ha explicado Gasly, recordando que "en Monza logré mi primera victoria y ahora mi primera 'pole'. Está claro que esta pista es muy especial".

Claro que también aquí, el viernes, se enteró de la decisión de la FIA de arrebatarle el podio de Mónaco para dárselo a Hadjar tres meses después.

Russell, el gran favorito se vio sorprendido por Gasly, pero no dudó en elogiarle: "Muchísimas felicidades a Pierre, porque ha sido una actuación increíble", dijo el piloto de Mercedes, que desveló una anécdota. "De hecho, terminamos una partida de ajedrez quince minutos antes de la clasificación y él me ganó, y pensé: 'Creo que te ganaré en la clasificación'. Y aquí estamos, él vuelve a estar por delante de mí".

"Me ha decepcionado no conseguir la pole position; ha sido un poco caótico que Verstappen abriera la vuelta y yo la he hecho muy cerca de él. Pero Pierre y Alpine han estado rapidísimos, incluso desde la Q1. Lo merecían.".