Lo que piensan los pilotos sobre la guerra y los GP de Bahrein y Arabia

Carlos Sainz y George Russell, directores de la Asociación de Pilotos (GPDA), han transmitido un mensaje de tranquilidad sobre la gestión por parte de la FIA y la FOM entorno al conflicto armado que enfrenta a Israel y EE.UU con Irán y que, después de los últimos acontecimientos en Oriente Medio, pone en serio riesgo la disputa de los próximos Grandes Premios de Bahrein (10-12 abril) y Arabia Saudí (17 -19 abril).

Sainz y Russell consideran prematuro tomar una decisión a estas alturas, ya que el actual escenario de guerra puede cambiar de un día para otro y hay que esperar antes de optar por una posible cancelación o aplazamiento.

Desde la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel sobre varias ciudades de Irán, el sábado 28 de marzo, se ha producido una escalada de violencia y bombardeos. En respuesta al ataque, las fuerzas iraníes lanzaron misiles y drones a bases militares estadounidenses en Bahrein, Emiratos Árabes, Qatar, Oman y Kuwait.

Esta situación ha dejado en el aire la disputa de todos los eventos de automovilismo y motociclismo en Oriente Medio. La primera gran competición que se ha anticipado a postponer su evento en la zona ha sido el WEC. El Mundial de Resistencia arrancaba la temporada con los 1.812 km de Qatar, pero ya han anunciado que la prueba no va a disputarse.

Russell, director de la GPDA desde 2021, cree que no hay razones para precipitarse: "En última instancia, creo que todos confiamos en que la Fórmula 1 y la FIA tomarán la decisión correcta. Estoy seguro de que la situación cambiará a diario, y aún faltan cuatro o cinco semanas, así que no creo que nadie esté presionando con esas preguntas porque todavía queda mucho tiempo y, por supuesto, es algo que está fuera de nuestro control", ha comentado en la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Australia.

"Confiamos en que los que están al mando tomarán la decisión correcta y, si no es así, estoy seguro de que hay un plan B, pero de momento no estamos preguntando y confiamos en que lo tienen todo bajo control", ha añadido.

Sainz, también director desde el año pasado, ha compartido el discurso de su compañero y es partidario de seguir monitoreando la situación antes de modificar el calendario 2026: "Creo que la Fórmula 1 y la FIA están mucho mejor informadas sobre lo que está pasando gracias a los contactos que tienen en Oriente Medio y en el resto del mundo. Por lo tanto, creo que estamos, por así decirlo, a merced de lo que decida hacer la cúpula directiva de este deporte".

"Estoy bastante seguro de que tomarán la decisión correcta cuando llegue el momento". Estando aún tan lejos de esa carrera, no creo que valga la pena gastar demasiada energía pensando en lo que va a pasar", ha zanjado Sainz.