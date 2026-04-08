Cuando pidieron que Fernando Alonso pilotase el 'Papamóvil'

La imagen es surrealista, pero pudo ser real. Fernando Alonso al volante del ‘Papamóvil’, durante la visita a España de Benedicto XVI en 2011. Ahora, quince años después, en vísperas de la llegada de León XIV a nuestro país, del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y Canarias, el coordinador del evento eclesiástico Yago de la Cierva ha revelado que impulsó la idea de que Alonso pilotase el famoso coche papal. Fernando Alonso al volante del papamóvil.

Buscaban propuestas para acercar la figura del Papa al gran público y Fernando Alonso era sin duda una apuesta segura en este sentido, aunque por motivos de seguridad la idea se descartó, ya que debía ser un policía quien condujera el famoso coche blanco blindado.

De la Cierva ha recordado la anécdota durante la presentación oficial del lema, el logotipo y el presupuesto de la visita de León XIV, en un acto organizado por la Conferencia Episcopal Española.

"Sorpresas siempre hay. Y vamos a intentarlo con todos los medios, vamos a usar toda nuestra persuasión que es bastante limitada... pero claro que queremos que el Santo Padre pueda escuchar y dirigirse a mucha gente, en encuentros multitudinarios y encuentros pequeños. En 2011, por si sirve de consuelo, tuvimos una reunión con unas 200 autoridades del ámbito de la seguridad en España. Estaba el CNI, seguridad de la Casa Real, presidencia de Gobierno, seguridad ciudadana, todas las policías del mundo… y pedimos si el papamóvil lo podía conducir Fernando Alonso”, ha revelado.

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“Claro, pusieron el grito en el cielo. Yo defendí esa idea, porque decía 'yo creo que sabe conducir, creo que el Papa no corre peligro'. Pero me dijeron que tenía que tenía que ser un policía nacional ", ha zanjado.