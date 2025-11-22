Piastri, tocado y Norris, en racha: Se dispara la tensión en McLaren

Oscar Piastri saldrá quinto en la carrera de este domingo en Las Vegas, mientras que su compañero de equipo y máximo rival por el título, Lando Norris arrancará en pole por cuarta vez de forma consecutiva. Mientras el británico ha confirmado su buena racha y el cambio de tendencia desde que le arrebató el liderato al australiano, éste sigue encadenando decepciones. Una situación que ni él mismo se explica y que ha dado pie a múltiples especulaciones.

Hay quien sospecha que ante la igualdad de los dos pilotos, que llegaron a estar separados por solo un punto tras el GP de México (26 octubre), McLaren decantó la balanza en favor de Norris, el preferido por el equipo por nacionalidad y repercusión mediática. Y aunque no hay nada que pueda constatar esta versión, lo cierto es que, como mínimo, la situación resulta extraña

“El cambio en la lucha interna de McLaren es muy raro. No lo entiendo y no esperaba que sucediera así, aunque al fin y al cabo no es mi problema. No creo que Piastri se haya olvidado repentinamente de pilotar. Pero, sinceramente, tampoco sé cómo es posible. Creo que eso también tiene que ver con cómo funcionan como equipo”, analizó Max Verstappen, vigente campeón y tercero en discordia en el Mundial.

“Se han complicado un poco más mis aspiraciones al título”, reconoció Piastri tras la clasificación, que le dejaba cuatro puestos por detrás de Norris. “Estamos en Las Vegas, así que pueden pasar muchas cosas y espero poder estar en el lado correcto de la acción y recuperar algo de terreno”, matizó el australiano, tocado.

En los dos lados del garaje de McLaren se palpa la tensión. No solo por los resultados en pista. También por el comportamiento de sus pilotos fuera de ella. Piastri sorprendió el jueves al repostear un comentario de Bernie Ecclestone sobre el presunto favoritismo del equipo por Norris.

El antiguo patrón de la F1, siempre directo, aseguró en instagram que “McLaren prefiere a Lando por ser inglés, tener atractivo de marketing y mayor presencia frente a cámaras”. Y Oscar le dio difusión en sus redes sociales, provocando un inesperado terremoto y alimentando los rumores de sabotaje.

Después eliminó su acción, pero internet deja rastro. “Me desperté esta mañana y lo vi, así que no sé, quizá lo hice sin querer. Obviamente, no fue intencionado. No sé qué pasó”, dijo Piastri cuando le preguntaron al respecto.

Lando también fue cuestionado sobre el deslíz de su compañero en redes y la respuesta del británico fue interesante. "Está claro que las cosas no le han ido bien últimamente. Sé lo difícil que puede ser eso, pero ha cruzado una línea aquí, que discutiremos internamente", lanzó Norris.

El jefe del equipo Zak Brown volvió a remitirse a las ya famosas ‘papaya rules’, insistiendo en la igualdad de trato a sus dos pilotos. Lo cierto es que Norris comenzó la temporada como teórico número uno encubierto, pero cometió errores de bulto que, combinados con los éxitos y el pilotaje sin fisuras de Piastri, convirtieron al australiano en líder del Mundial durante quince grandes premios.

Llegó a disfrutar de una ventaja de 34 puntos tras el GP de Países Bajos que se fueron diluyendo a partir de su incidente en Bakú y llegó a Las Vegas a 24 puntos de Lando. Con tres grandes premios y 83 puntos por disputarse, a falta de lo que ocurra este domingo en Las Vegas, la proyección actual es que salvo sorpresa Norris será el primer campeón de McLaren desde 2008.