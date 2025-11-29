Piastri 'resucita' y firma la pole más decisiva del año en Qatar

Oscar Piastri, que no estaba en la pole desde Zandvoort, en agosto, ha recuperado el pulso del campeonato justo cuando más lejos parecía de su compañero Lando Norris. El australiano ha completado un sábado redondo en Qatar y tras ganar la sprint, se ha asegurado la primera posición en la parrilla para la carrera principal de este domingo.

Lando Norris, que ha fallado en su último intento y partirá segundo, tiene el título en su mano y depende de solo de él para proclamarse campeón anticipadamente, evitando que el Mundial se resuelva en la clausura de Abu Dhabi, la próxima semana.

El británico lidera ante su compañero Oscar Piastri, a 22 puntos y Verstappen, a 25. La tensión es máxima en el seno de McLaren, un polvorín ante la inesperada reacción de Piastri, que no se rinde. Y Max, que hoy no ha podido plantar cara a los coches 'papaya', volverá a ser el tercero en discordia en una salida que promete ser de 'infarto'.

Q1: Sigue el drama de Hamilton

La carrera sprint ha revelado una alta degradación y una enorme dificultad para adelantar en el circuito de Losail, lo que daba máxima relevancia a esta 'qualy'. La Q1 ha empezado con precaución y máxima atención a los límites de pista y a medida que han mejorado las condiciones de la pista, se ha confirmado el dominio de McLaren, con Norris (1.20.157) y Piastri separados por 77 milésimas. Hasta que ha llegado Russell para pasar a la segunda ronda como el más rápido con Mercedes (1.20.074).

El británico ha dejado a Norris a 83 milésimas y a Verstappen a casi 3 décimas. El vigente campeón no se ha sentido especialmente cómodo al volante de su Red Bull en las sesiones previas del fin de semana y solo ha podido ser cuarto en el sprint.

Carlos Sainz (6º) y Fernando Alonso (10º) han superado la criba sin apuros, mientras que Lewis Hamilton ha vuelto a caer a las primeras de cambio por tercera vez consecutiva en un auténtico descalabro para Ferrari y su heptacampeón. Tsunoda, Ocon, Stroll y Colapinto tampoco han pasado a la Q2.

Q2: Alonso y Sainz, muy sólidos

Verstappen ha mejorado en segundo sector del circuito de Losail, el que más se le ‘atragantaba’, y ha marcado la primera referencia seria en segunda ronda (1.20.142), todavía con margen de mejora para todos los favoritos y una notable progresión de la pista.

Piastri, autor de la pole y la victoria al sprint en Qatar, ha recortado en casi medio segundo el crono de Max (1.19.650), mientras Sainz y Alonso se ‘colaban’ de nuevo en el top cinco provisional.

Lando Norris se ha complicado la ‘vida’ con los límites de pista y los comisarios le anulado su vuelta rápida, lo que ha dejado al líder del Mundial ‘contra las cuerdas’ en los últimos minutos. El británico ha vuelto a la acción con un juego de neumáticos nuevos y sin tomar riesgos ha salvado la situación para situarse segundo.

Alonso ha mejorado en su última tentativa y ha conseguido acceder sexto a la Q3, precediendo a Sainz, mientras su compañero Albon caía eliminado, junto a Hülkenberg, Lawson, Bearman y Bortoleto.

Q3: La penúltima pole del año, para Piastri

Norris se ha reservado para el momento decisivo. En su primer ataque al crono ha pulverizado todos los registros del fin de semana (1.19.495). Piastri, pese a bajar una décima su tiempo de Q2, se ha quedado a 35 milésimas de su compañero.

Verstappen no ha podido replicar a los McLaren y ha terminado a medio segundo en su primera vuelta lanzada, superado también por un Russell muy competitivo este fin de semana con Mercedes.

El asalto definitivo aún podía deparar una sorpresa y el pulso ‘papaya’ auguraba emoción hasta el final. Los últimos cuatro minutos se han desarrollado a ritmo de vértigo y con Alonso y Sainz como ‘invitados’ de lujo, entre los ocho mejores.

Gasly, Leclerc y Fernando eran los únicos con neumático usado. El resto podía dar el máximo con blandos nuevos. Norris ha hecho una vuelta de preparación y ha tenido que abortar la siguiente, sin gasolina. Piastri le ha batido (1.19.387) para asegurarse su sexta pole del año y Max se ha visto relegado a la tercera posición.