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FÓRMULA 1

Piastri o Sainz, el plan 'B' de Red Bull si se va Verstappen

Si McLaren ya ha hecho oficial que en 2028 se llevará a Gianpiero Lambiase, ingeniero y hombre de confianza de Verstappen, Red Bull puede lanzarle el 'anzuelo' a Oscar Piastri si Max no continúa en el equipo. También suena la candidatura de Carlos Sainz

Oscar Piastri , piloto de McLaren

Oscar Piastri , piloto de McLaren / Nick Didlick

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Una temporada más, Max Verstappen tiene la llave del mercado de Fórmula 1. El tetracampeón se debate entre cumplir su contrato con Red Bull, que expira a finales de 2028, tomarse un año sabático o quizá más a la espera de que la electrificación vaya perdiendo fuerza en la actual F1, o fichar por otro equipo, con Mercedes en pole por hacerse con sus servicios y Ferrari también entre las opciones que baraja.

En el paddock de Miami cobraron fuerza los rumores que apuntan a un posible plan 'B' de Red Bull, según los cuales, el team principal de la escudeía de Milton Keynes, Laurent Mekies, tendría en su radar a Oscar Piastri. En caso de que Verstappen decida irse, algunas fuentes señalan a un posible regreso de Carlos Sainz a Red Bull, ya que el madrileño se formó en su cantera y fue compañero de Verstappen en Toro Rosso (actual RB). Pero Piastri también suena con fuerza.

Quizá el interés por el australiano se enmarcaría en la 'guerra fría' que enfrenta a Red Bull y McLaren después de que los de Woking aprovechara la fuga de talentos en el equipo de las bebidas energéticas para llegar a un acuerdo, ya oficial, con Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera y hombre de confianza de Verstappen, que verstirá de 'papaya' a partir de 2028.

En este contexto hay que destacar que Piastri terminó bastante 'tocado' la temporada pasada, cuando Lando Norris se proclamó campeón y él tuvo que conformarse con el tercer puesto después de haber sido líder hasta el verano y sintió que McLaren tenía preferencia por su compañero.

El manager de Piastri es Mark Webber, que durante años fue compañero del tetrampeón Sebastian Vettel en Red Bull , por lo que conoce la casa. Según destaca el portal especializado motorsport.com este temporada Oscar ha querido contar a su lado con Pedro Matos y renunciar a la presencia de Webber en los fines de semana de carrera para recuperar la serenidad en su relación con sus jefes de McLaren. Y parece que ha conseguido su objetivo, ya que el australiano volvió al podio en Suzuka y Miami, con buenas actuaciones.

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En Red Bull, por otra parte, la reorganización tras la desbandada de parte del cuerpo técnico y salidas clave en su estructura como las de Christian Horner y Helmut Marko, parece que ya no es una prioridad que el número uno del equipo sea un piloto de la cantera. Isack Hadjar es una apuesta de futuro, pero no garantía inmediata. Así que si Max decide marcharse, no sería un problema elegir a un sustituto de fuera.

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