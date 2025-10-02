Piastri y Norris trasladan su pugna a la calurosa y húmeda noche de Singapur

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, y su compañero, el inglés Lando Norris -segundo en el certamen, a 25 puntos-, retomarán su pugna por el título este fin de semana en el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, la muy exigente prueba nocturna que se disputará en el circuito urbano de Marina Bay.

Piastri, accidentado en la primera vuelta, y Norris, que no pasó del séptimo puesto, vienen de completar el peor fin de semana del año de la dominante McLaren hace dos domingos en Azerbaiyán, donde ganó el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en el Mundial, a 69 de los 324 puntos con los que comanda el australiano-.

Verstappen logró su cuarta victoria del año, la segunda seguida después de la de Monza, al imponerse con un 'Grand Slam' (desde la 'pole', con vuelta rápida y liderando de principio a fin) en Baku por delante del inglés George Russell (Mercedes) -cuarto en la general, a 112 puntos- y del español Carlos Sainz, que, tras acabar segundo la calificación, completó su mejor fin de semana del año logrando su primer podio desde que pilota para Williams.

Con una gran ejecución de la carrera, el talentoso piloto madrileño sumó su vigésimo octavo podio en la categoría reina y puso de esa forma fin a una racha negativa -no sin pocos infortunios- que lo mantuvo seis carreras seguidas sin puntuar. Ahora intentará aprovechar su buen momento en Singapur, una pista en la que hace dos años logró una de sus cuatro victorias en la F1.

Su compatriota, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), en espera de que un buen coche le dé opciones de aspirar a cotas mucho más altas en 2026, intentará, como mínimo, regresar a los puntos -después de dos pruebas sin sumar- en la pista en la que festejó dos de sus 32 triunfos en la categoría reina: en 2008, el año del debut de Singapur en el Mundial, y en 2010.

Marina Bay, un 'horno'

En Singapur -uno de los circuitos más exigentes en lo físico de todo el Mundial, en el que, aunque se ruede de noche, se pueden alcanzar temperaturas de hasta 30 grados centígrados y una humedad del 80 por ciento- seguirá buscando su primer podio de la temporada el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), el 'hombre récord' de la categoría reina (105 victorias y 104 'poles'), que fue noticia por motivos extradeportivos durante las pasadas jornadas.

Sir Lewis (cuyas cuatro victorias en Marina Bay sólo mejora, con cinco, el cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel, ya retirado) lo fue, primero, por oponerse públicamente al genocidio perpetrado por Israel en Gaza; y, después, a causa del fallecimiento de su perro Roscoe, un simpático bulldog que era famoso en el paddock -al que entraba con su correspondiente acreditación- y cuyo deceso provocó múltiples reacciones de condolencia desde todos los ámbitos de la F1.

McLaren, que lidera el Mundial de constructores con 623 puntos, 333 más que Mercedes -que en Baku le arrebató la segunda plaza a Ferrari, a la que supera en cuatro unidades-, pudo haber revalidado matemáticamente el titulo por escuderías hace dos semanas. Pero, si no la vuelve a pifiar, sin duda lo hará este domingo, en una carrera en la que le valdrá con sumar trece puntos. Es decir, con que al menos uno de sus pilotos acabe en el podio.

Los entrenamientos libres arrancan este viernes en Marina Bay, una pista técnica de 4.927 metros, estrecha, con 19 curvas -siete a la derecha- y cuatro zonas de DRS; en la que, en seco, se rodará con neumáticos de la gama de compuestos más blanda: los C3 (duros, reconocibles por la raya blanca), C4 (medios, raya amarilla) y C5 (blandos, roja).

Los ensayos para una de las pruebas más duras de la temporada (Singapur se ubica a unos de 140 kilómetros del ecuador) se completarán el sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la parrilla de salida de la carrera dominical. Prevista a 62 vueltas, para completar un total de 305,3 kilómetros, en la que no hay que descartar la entrada de algún coche de seguridad y que, en condiciones normales, se debería resolver a una parada.

Norris ganó -desde la pole- el año pasado, por delante de Verstappen y de Piastri, en Marina Bay. Un circuito en el que este fin de semana la escudería de Woking tiene prevista celebración, pero en el que 'Mad Max', que el martes alcanzó los 28, intentará darse su particular regalo de cumpleaños prolongando su racha triunfal y elevando a 68 su propia tercera marca histórica de victorias en la F1. En una pista en la que el siempre voraz astro neerlandés no ha ganado aún.