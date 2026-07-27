Piastri explota tras el incidente con Sainz: "Deberías mirarte un poco al espejo"

La Fórmula 1 ha completado ya de forma oficial la primera mitad de temporada y los 22 pilotos de la parrilla tienen ahora cerca de un mes de descanso para volver con las pilas recargadas para la cita anual en Zandvoort (Países Bajos). Y tal y como sucede siempre en estos casos, algunos se van al parón más felices que otros. Mientras que Lando Norris volvía a reencontrarse con la victoria y Fernando Alonso veía una significativa mejora en su renovado AMR26, Oscar Piastri se marchaba de Hungría muy enfadado con Carlos Sainz

El piloto madrileño está sufriendo de lo lindo al volante del FW48. Al monoplaza de Williams le falta mucho ritmo y consistencia, y aún arrastra problemas considerables de sobrepeso que están haciendo de esta temporada un infierno para sus pilotos. El dorsal '55' terminó la carrera en 18ª plaza, y protagonizó un polémico toque con Oscar Piastri al ser doblado por el australiano.

Oscar Piastri en Hungría / Zoltan Balogh / EFE

El piloto de McLaren entró en boxes para realizar su segunda parada cuando iba líder, y fue entonces cuando se topó con el FW48 en la curva 2. El madrileño, sin ser consciente de que venía Piastri, le dio un toque. No hubo daños graves en el MCL40 pero esto terminó costándole a Oscar la lucha por la victoria, que se llevó precisamente su compañero de equipo. Finalmente, el australiano tuvo que abandonar en el giro número 55 por un problema en la caja de cambios.

Sainz aseguró tras la carrera que todo se trataba de un problema en las comunicaciones. "Había muchos problemas con las banderas azules, porque no funcionaba el sistema y no sabíamos, porque el volante normalmente nos avisa y hoy no nos avisaba de nada. Y el equipo tampoco me ha advertido que venía Oscar", declaraba Carlos tras la carrera.

Carlos Sainz, en rueda de prensa en Hungría / Europa Press/Contacto/Mps Agency

"Incluso aunque lo hubiera esperado, estaba en mi ángulo muerto, así que, sinceramente, desde mi punto de vista era imposible evitarlo. Probablemente una mejor comunicación habría ayudado, pero al mismo tiempo son cosas de las carreras que a veces pasan", valoraba el compañero de box de Alex Albon.

Sin embargo, las explicaciones del '55' no convencieron al 9 veces vencedor de un gran premio. "Sí, sabía que había problemas con las banderas azules, pero estaban mostrándose en todos los paneles de los comisarios", comenzaba diciendo ante los medios, tal y como apunta 'Motorsport'.

El monumental enfado de Piastri

Piastri cargó duramente contra el piloto de Williams. "Estaba justo detrás de él. No podía creer lo que pasó. Que te choque un coche doblado nunca es una de las cosas que esperas que puedan salir mal en una carrera. No me importa si no me vio. El hecho de que no lo hiciera, de que nadie se lo dijera o de que hubiera una falta total de conciencia de la situación es inaceptable", valoraba.

"Estaba luchando con Fernando por el último puesto como si fuera por el Campeonato del Mundo. Me costó el liderato de la carrera. Él suele ser bastante crítico con los demás. Otros ya le han dicho antes que puede ser frustrante en pista. Cuando haces algo así, creo que quizá deberías mirarte un poco al espejo", sentenciaba.