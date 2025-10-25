Piastri se enfrenta a sus 'demonios' ¿Qué le pasa al líder del Mundial?

Oscar Piastri le dio a McLaren su última victoria hace casi dos meses, el 31 de agosto en Zandvoort. Desde ese momento, el líder del Mundial se ha ido desdibujando, cediendo terreno ante sus dos rivales por el título, Lando Norris y el vigente campeón Max Verstappen.

Tras el GP de Países Bajos, después del parón veraniego, Piastri contaba con 34 puntos de renta sobre Norris y nada menos que 104 respecto a Verstappen. Mientras Lando ha mostrado cierta regularidad y Max ha encadenado una racha arrolladora en los últimos cuatro grandes premios, Piastri ha sido el que menos puntos ha sumado desde entonces (37) y llega a México con solo 14 de ventaja frente a su compañero y 40 sobre el piloto de Red Bull, que le ha recortado 64 desde Monza.

El viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el australiano arrancó lejos del ritmo de cabeza, a cuatro décimas del mejor tiempo de Charles Leclerc en los Libres 1 y a más de 8 décimas (12º) de Verstappen, que lideró la segunda sesión.

Con cinco citas por delante y 141 puntos en juego, si Piastri no reacciona Max puede hacer ‘trizas’ su ventaja y Norris lo tiene aún mejor para reinvindicarse como número uno en McLaren, dinamitando las ‘papaya rules’ si se llega a un final de campeonato en el que los tres sigan en la pelea.

Todo está en el aire, pero las sensaciones no son las mejores. El líder no pisa el podio desde Monza. En Austin, después de su accidente en el sprint con Norris, el inglés logró finalizar segundo el domingo, tras un dominador Verstappen, pero Piastri acabó relegado al quinto puesto, después de ser cuarto en Singapur. En Bakú cayó en la ‘trampa’ del ratonero circuito urbano y encajó un doloroso cero.

Su MCL39 no le da confianza, ha perdido el equilibrio y su enorme ventaja como el coche más rápido de la parrilla. Y Piastri lo acusa más que Norris. “Todo son pequeños detalles, pero cuando se juntan la bola se hace grande”, reconoce Piastri, que pese a todo no se rinde: “Sigo pensando que puedo ser campeón”, asegura.

La inercia positiva de Red Bull y Verstappen contrasta con los ‘demonios’ de Piastri y McLaren, que se han estancado. La escudería de Woking abandonó quizá prematuramente el desarrollo del coche, centrándose en el de 2026, cuando ya daban por ganados los dos títulos. Tal era su ventaja, que el de constructores lo certificaron en Singapur, con mucha anticipación. Sin embargo, el de pilotos se les ha complicado.

Verstappen ha ‘olido la sangre’ y no va a parar. Red Bull ha subido la apuesta, introduciendo mejoras en Austin y México para darle ‘armas’ para continuar su desafío. Si se sale con la suya, Max culminaría una remontada sin precedentes en la historia de la F1. Y Piastri, una de las mayores ‘humillaciones’.

Con todo, el trascendental fin de semana de México no ha hecho más que empezar y habrá que esperar a este domingo para constatar si el líder logra invertir la tendencia.