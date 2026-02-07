Piastri lo confirma: Las 'papaya rules' cambiarán en 2026

Oscar Piastri ha hecho autocrítica. Asegura que ha entendido qué le faltó para convertirse en campeón en 2025 después de liderar el Mundial durante buena parte de la temporada. Y a propósito de las famosas ‘papaya rules’ en McLaren, confirma que seguirán en 2026, pero eso sí, con cambios.

Las estrictas normas que rigieron la competición entre Piastri y su compañero y campeón Lando Norris, generaron mucha controversia el curso pasado. El rendimiento del australiano fue mejor durante la primera mitad del campeonato, pero Norris le ganó la partida en la segunda mitad. Max Verstappen se coló entre ambos al final para concluir a solo 2 puntos de Lando a pesar de que en verano llegó a estar a más de cien puntos de la dupla de McLaren.

Singapur fue quizás el momento más polémico, con Norris impactando con Piastri en un adelantamiento agresivo en la primera vuelta que llevó al australiano a preguntar por la radio del equipo sobre esas reglas del juego internas. McLaren optó por no ordenarle a Norris que cediera la posición. Antes, en el GP de Italia, Piastri recibió y acató instrucciones de ceder la posición a Norris tras una parada en boxes lenta que le dejó atrás.

Durante un evento en Woking, jefe del equipo, Andrea Stella, aseguró que habían revisado esas normas ‘papaya’ a fin de mejorar, aunque manteniendo “los principios de equidad, integridad, igualdad de oportunidades y deportividad”.

Piastri lo ratificó: “Serán diferentes. Para mí, racionalizar es una decisión inteligente, y probablemente nos hemos causado algunos dolores de cabeza que no necesitábamos el año pasado. Como principio general y como forma de competir, trajo consigo muchos aspectos positivos y simplemente se trata de afinarlo para mantenerlo básicamente en lo positivo. Sin duda habrá algunos ajustes este año, pero creo que está bastante claro que todavía queremos competir como equipo tanto como sea posible”, subrayó el australiano.

Piastri rechazó las teorías conspirativas de favoritismo a Norris en McLaren y considera que tuvo una oportunidad justa de pelear por el título: “Creo que quedó claro que en ningún momento hubo malas intenciones. Se podrían haber hecho mejor las cosas. Se podrían haber gestionado las situaciones de otra manera, pero eso es parte del deporte de élite y de la Fórmula 1: nunca se acierta en todas las decisiones”.

Piastri también admite su parte de culpa en su bajón de rendimiento a partir del GP de Países Bajos , dejando escapar 34 puntos de ventaja: “2025 nos dejó muchas de las lecciones, tanto positivas como... bueno, no diría negativas, pero algunas no fueron agradables de aprender y otras fueron más difíciles de aprender, pero en términos de rendimiento y los picos que tuve el año pasado, fueron un buen impulso de confianza y una declaración para mí mismo de que, cuando hago las cosas bien y maximizo mi potencial, puedo ser un competidor muy fuerte. He hecho un trabajo excelente que me ha permitido aprender de ello, y creo que el equipo también. Haremos algunos ajustes, algunos cambios en nuestra forma de abordar las cosas en todos los aspectos. Evolucionar constantemente, no quedarse estancado, es una de las grandes lecciones del año pasado”, considera.

Eso sí, lanza un aviso: "No estoy aquí sólo para ser conocido como una buena persona o alguien que hace las cosas de una manera que la gente piensa que es buena; estoy aquí para intentar convertirme en campeón mundial de F1 y estoy muy orgulloso de la forma en que he hecho las cosas. Sí, el final de 2025 fue doloroso, pero puedes afrontarlo de dos maneras: o dejas que te deprima o te da más confianza y motivación para el futuro”.