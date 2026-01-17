Peter Windsor, periodista especializado en F1, predice el resurgir de Fernando Alonso: "Apuesten a que ganará el Mundial"

La temporada 2026 promete. Hasta el momento, está generando mucha incertidumbre. En los próximos días arrancarán primeros test de pretemporada, existen muchas dudas sobre cómo será el orden de la parrilla, lo que provoca que no haya un claro favorito para hacerse con el título.

Lando Norris fue el último campeón de la Fórmula 1, con siete poles y siete victorias para un piloto británico que entra en los libros de historia de la categoría reina, rompiendo el dominio de Max Verstappen.

Pero la próxima temporada, parece ser distinta. El reconocido periodista de Fórmula 1, Peter Windsor, ha vuelto a llamar la atención del paddock con un pronóstico contundente sobre el Mundial 2026. Según Windsor, Fernando Alonso y Aston Martin estarán entre los protagonistas indiscutibles de la temporada.

¿El año de Alonso?

“Si Fernando Alonso no gana una carrera este año estaría absolutamente sorprendido”, aseguró Windsor, dejando claro su confianza en el talento del piloto asturiano y en la capacidad del equipo británico para ofrecer un coche competitivo.

El veterano periodista incluso se atrevió a dar un consejo a quienes quieran apostar por el campeonato: “Si alguien quiere apostar al ganador del Mundial, pongan su dinero en Aston Martin y Fernando Alonso”. Una declaración que subraya la fe de Windsor en la combinación piloto-escudería para liderar la jerarquía de 2026.

Según su análisis, la lucha por el título estará entre Alonso y George Russell, quienes pelearían codo a codo en una temporada que promete emoción y rivalidad constante. Windsor considera que ambos pilotos cuentan con la experiencia y los recursos necesarios para mantener un rendimiento sostenido a lo largo de todo el año.

La sorpresa de la próxima temporada

En cuanto a las jóvenes promesas, el periodista pronostica que Kimi Antonelli logrará su primera victoria en la Fórmula 1, destacando como uno de los talentos emergentes a seguir de cerca. Este hito supondría un paso importante en la consolidación de su carrera dentro del ‘Gran Circo’.

Por su parte, McLaren, según Windsor, se mantendrá como un equipo competitivo capaz de ganar carreras, aunque ve complicado que puedan disputar el título mundial. La escudería británica tendría que superar ciertos desafíos técnicos y de consistencia para aspirar al campeonato.