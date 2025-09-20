Pepe Martí, sin suerte en el sprint de Bakú

El sueco Dino Beganovic ha liderado un doblete de Hitech en la carrera corta del GP de Azerbaiyán de Fórmula 2, por delante de su compañero Luke Browning. Pepe Martí , que salía quinto en parrilla, no ha pasado de la primera curva tras verse involucrado en un accidente múltiple en la salida, firmando su tercer abandono de una aciaga temporada.

El mexicano Rafael Villagomez salía en pole gracias a la parrilla invertida, pero se tocó con Martí y Martinius Stenshorne. De los tres, Stenshorne fue el único que pudo seguir adelante, situándose tercero, en una carrera que lideró desde el principio Beganovic , perseguido por Sebastián.

La batalla entre Browning y Alexander Dunne, con error incluido del irlandés, dejó al británico a casi tres segundos de Montoya, beneficiado de la pelea. Pero el ritmo del colombiano decayó y Browning lo adelantó para colocarse segundo , a la estela de su compañero en Hitech, Beganovich.

El coche de Montoya perdió potencia y le dejó sin opciones al podio a falta de tres vueltas. Dunne ‘heredó’ el tercero.

CARRERA 1 - AZERBAIYÁN 2025

1. Dino Beganovic (Hitech) 48'46"810 21

2. Luke Browning (Hitech) +6"281 21

3. Alexander Dunne (Rodin) +7"309 21

4. Jak Crawford (DAMS) +7"703 21

5. Leonardo Fornaroli (Invicta) +11"513 21

6. Richard Verschoor (MP) +12"390 21

7. Gabriele Minì (Prema) +12"468 21

8. Victor Martins (ART) +12"704 21

9. Joshua Duerksen (AIX) +13"339 21

10. Arvid Lindblad (Campos) +13"818 21

RET. Amaury Cordeel (Rodin)

RET. Laurens van Hoepen (Trident)

RET. Sebastián Montoya (Prema )

RET. Martinius Stenshorne (Trident)

RET. Kush Maini (DAMS)

RET. Pepe Martí (Campos)

RET. Oliver Goethe (MP)

RET. Rafael Villagomez (VAR)