Fórmula 1
Pepe Martí, sin suerte en el sprint de Bakú
El piloto barcelonés no ha pasado de la primera curva de la carrera corta en Baku tras verse involucrado en un toque múltiple y suma su tercer abandono de la temporada de Fórmula 2
El sueco Dino Beganovic ha liderado un doblete de Hitech en la carrera corta del GP de Azerbaiyán de Fórmula 2, por delante de su compañero Luke Browning. Pepe Martí , que salía quinto en parrilla, no ha pasado de la primera curva tras verse involucrado en un accidente múltiple en la salida, firmando su tercer abandono de una aciaga temporada.
El mexicano Rafael Villagomez salía en pole gracias a la parrilla invertida, pero se tocó con Martí y Martinius Stenshorne. De los tres, Stenshorne fue el único que pudo seguir adelante, situándose tercero, en una carrera que lideró desde el principio Beganovic , perseguido por Sebastián.
La batalla entre Browning y Alexander Dunne, con error incluido del irlandés, dejó al británico a casi tres segundos de Montoya, beneficiado de la pelea. Pero el ritmo del colombiano decayó y Browning lo adelantó para colocarse segundo , a la estela de su compañero en Hitech, Beganovich.
El coche de Montoya perdió potencia y le dejó sin opciones al podio a falta de tres vueltas. Dunne ‘heredó’ el tercero.
CARRERA 1 - AZERBAIYÁN 2025
1. Dino Beganovic (Hitech) 48'46"810 21
2. Luke Browning (Hitech) +6"281 21
3. Alexander Dunne (Rodin) +7"309 21
4. Jak Crawford (DAMS) +7"703 21
5. Leonardo Fornaroli (Invicta) +11"513 21
6. Richard Verschoor (MP) +12"390 21
7. Gabriele Minì (Prema) +12"468 21
8. Victor Martins (ART) +12"704 21
9. Joshua Duerksen (AIX) +13"339 21
10. Arvid Lindblad (Campos) +13"818 21
RET. Amaury Cordeel (Rodin)
RET. Laurens van Hoepen (Trident)
RET. Sebastián Montoya (Prema )
RET. Martinius Stenshorne (Trident)
RET. Kush Maini (DAMS)
RET. Pepe Martí (Campos)
RET. Oliver Goethe (MP)
RET. Rafael Villagomez (VAR)
- Desplome azulgrana: el Barça pierde 112 millones de límite salarial
- Son los mejores a los que me he enfrentado en este deporte
- Cara y cruz para el Barça con Cubarsí y Lamine Yamal
- La honestidad brutal de Szczesny: 'Soy suplente y lo seguiré siendo, pero no estoy decepcionando; sabía que mi función es preparar a Joan Garcia
- Los límites salariales de LaLiga, en directo: coste de plantilla de Barcelona, Real Madrid y Atlético, en vivo
- La pieza que le faltaba a Flick: 'Puede ser mucho más que un matrimonio de conveniencia
- Lo que no se vio del Newcastle - Barça
- Raphinha: el brasileño que nadie esperaba se pone a 150