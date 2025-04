Pepe Martí logra un triunfo sensacional en Bahrein

Pepe Martí ha ganado la carrera número 200 de la Fórmula 2 después de completar una de las mejores actuaciones de su trayectoria deportiva. El piloto barcelonés, de 19 años, afronta en 2025 su segunda temporada en la categoría intermedia, crucial para su futuro en la Academia de Red Bull. Y hoy se ha reivindicado con una espectacular remontada de diez posiciones para imponer su ley en una carrera sprint de auténtica locura.

"He estado a dos dedos de tocarme con varios pilotos, de hecho me he tocado con Verschoor", ha explicado Pepe, pletórico, tras su victoria. El piloto de Campos Racing, logró en el circuito de Sakhir su primer triunfo en Fórmula 3 en 2023 y el año pasado, en un fin de semana mágico, ilusionó completando dos remontadas increíbles en este mismo escenario para subir al podio en su primera temporada en F2.

Hoy, con Joshua Dürksen en la pole, el francés Victor Martins tuvo un comienzo dramático, saliéndose en la frenada de la primera curva y estrellándose contra las protecciones. Poco después, Sebastián Montoya, hijo del ex piloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya, provocó un coche de seguridad al quedarse detenido en mitad de la pista. Pepe, que partía undécimo, ha empezado su 'cabalgada'.

En la reanudación, Dürksen ha arrancado sin perder tiempo, mientras que Martí ha visto su oportunidad de atacar y ha adelantado Dunne en una arriesgada maniobra. En la décima vuelta, Verschoor se ha situado en posiciones de podio, con el español acechando. Un accidente de Max Esterson ha dado pie a un nuevo coche de seguridad y ha devuelto la tensión a la carrera.

A falta de cinco vueltas para el final, un choque de Dunne y Luke Browning, que el viernes pilotó el Williams de Carlos Sainz en Libres 1, ha vuelto a agitar la carrera. Martí le ha ganado el pulso a Verschoor y posteriormente ha rematado su labor con un gran adelantamiento a Dürksen, que no ha podido mantener el ritmo, con mucha degradación.

El neerlandés Verschoor también ha acabado superando a Dürksen a dos curvas del final, relegando al paraguayo al tercer puesto. Isaac Hadjar, que el año pasado fue el compañero de Martí en Campos Racing antes de su ascenso a la F1 con Racing Bull, ha sido uno de los primeros en acercarse a felicitarle.

Tampoco podía faltar Fernando Alonso , que ha celebrado a pie de podio el éxito de Pepe, el segundo de sus discípulos que hoy han ganado en Bahrein, ya que Nikola Tsolov, también piloto de la agencia A14 Management, ha conseguido el triunfo en la carrera sprint de la F3.

Es la segunda victoria de Pepe Martí en la categoría antesala de la F2, después de la que firmó el año pasado en Abu Dhabi. En Bahrein, este sábado, ha dejando un aviso para 'navegantes' y ya pide a gritos un test en F1. Esperemos que Helmut Marko lo tenga en cuenta.

GP de Bahrein de Fórmula 2

Carrera sprint (23 vueltas)

1. P. Martí (Campos Racing) 46'24.663

2. R. Verschoor (MP Motorsport) a 0.900

3. J. Duerksen (AIX Racing) a 1.500

4. D. Beganovic (TGR) a1.800

5. O. Goethe (MP Motorsport) a 1.900

6. A. Lindblad (Campos Racing) a 3.028

7. R. Villagomez (Van Amersfoort) a 3.134

8. G. Minì (Prema Powerteam) a 3.321

9. L. Fornaroli (Invicta Racing) a 3.972

10. R. Miyata (ART GP) a 4.205