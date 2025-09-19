Pepe Martí: "La F1 llegará si me la merezco"

Pepe Martí sigue centrado en mejorar su rendimiento en la F2. Sabe que solo los buenos resultados pueden darle el ansiado pasaporte a la Fórmula . Y también es consciente de que la situación, ahora mismo, es complicada.

El piloto barcelonés, que disputa su segunda temporada en la categoría antesala en Campos Racing y como integrante de la Academia Red Bull, ha visto como su joven compañero Arvid Lindblad parece estar ganando el pulso por ascender a la F1, aunque no se rinde. Pepe pasó por los micrófonos de DAZN tras terminar la jornada del viernes y la clasificación, donde quedó sexto tras varias sanciones.

"Siempre quieres más, pero con las situaciones que hemos tenido hoy... He pinchado la trasera derecha en el entrenamiento libre, al final Bakú es un circuito de calle y hay esa posibilidad.A pesar de todo estoy contento con el resultado", ha valorado.

Martí se mostró cauteloso al hablar de su futuro: "Siendo honestos, lo que más me importa ahora mismo es intentar hacerlo mejor tanto aquí como en Qatar y Abu Dhabi. Ganar el campeonato o pensar en que vamos a ganar el campeonato es un poco surrealista ahora mismo, estamos a 60 puntos del líder", ha reconocido.

"Los rápidos van a ir rápidos hoy, al día siguiente y la semana que viene. Creo que lo más sensato intentar sacar los máximos puntos posibles", ha señalado, apuntando a objetivos a su alcance, el cuarto puesto del campeonato y la Superlicencia de F1: "Todo el mundo va a fallar en algún momento y creo que la cuarta posición me garantiza la Superlicencia. Ahora mismo ese es el máximo objetivo, eso es lo que me gustaría hacer".

Más allá del final de esta temporada, Pepe ha pedido calma: "Todo a su tiempo. Al final, las noticias cuanto más negativas más importantes son. Así es como funciona el mundo. Prefiero centrarme en lo mío. Prefiero trabajar en mí, hacer los pasos adelante en la clasificación. La Fórmula 1 llegará si me la merezco", ha sentenciado.

"Hoy igualamos nuestro mejor resultado del año. Hacer sexto no es un resultado que me guste, pero igualmente estamos dando pasos adelante. En Monza ratifiqué tanto en redes como en el equipo que había dado un paso adelante, lo único que las banderas rojas no jugó a favor", ha zanjado.