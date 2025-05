Pepe Martí, el discípulo aventajado de Alonso: "Me dice que siempre vaya a cuchillo"

Pepe Martí (Barcelona, 2005) afronta una temporada crucial para su futuro. Después de demostrar su talento en la Fórmula 3, a la que llegó con solo 16 años, logrando triunfos de prestigio en Bahrein, Mónaco y Barcelona, captó la atención de Helmut Marko, que le incluyó en la cantera de Red Bull. Y también de Fernando Alonso, que le representa en su agencia A14 Management. Su segundo año en F2, con Campos Racing, podría catapultarle a la Fórmula 1 como a su ex compañero Isack Hadjar. Pero sabe que aún queda lo más difícil.

Esta semana Martí afronta la carrera de casa, en el Circuit de Barcelona, después de un desafortunado GP de Mónaco, donde le pasó de todo. En la carrera sprint abandonó por un fallo en la caja de cambios y el domingo, un accidente múltiple le dejó fuera de combate en la primera curva: “Fue un poco desastroso, la verdad, pero intentamos pasar página y centrarnos en lo que viene”, asegura.

Además del caos en F2, en F1 nadie acabó contento. ¿Es compatible un circuito como Mónaco con los coches actuales?

La pista es la que es, los edificios están ahí y no se pueden hacer grandes cambios, así que es muy difícil adaptar el circuito en Mónaco a los estándares de los trazados de hoy en día. Pero siempre he pensado que tiene esa esencia y al final la clasificación es lo más importante, el punto más atractivo del fin de semana.

La norma de las dos paradas tampoco funcionó…

No, nadie se esperaba los equipos empezaran a ralentizar para abrir hueco para hacer paradas, como Williams y RB, que dejaron pasar a uno de sus pilotos para que el otro pudiese hacer su pitstop. Desde el punto de vista del piloto, Mónaco es muy divertido, como Jeddah o Bakú, pero creo que un circuito de calle también debe tener características de un circuito permanente, más curvas rápidas, que la pista fluya…

Esta temporada en Fórmula 2 está siendo un poco una lotería por su parte, con carreras muy buenas, victorias y podios, pero también altibajos ¿qué balance hace?

Empezamos el año con mala pata, con muchos problemas de motor en Australia, en cambio, Bahrein y Jeddah fueron muy bien, con cuatro top cinco. En Imola cometí algún error innecesario y luego una bandera roja canceló la ‘qualy’ a falta de 6 minutos y no pude ni salir a intentar mejorar mi tiempo. Y enMónacoo todo el fin de semana saliendo desde atrás.

¿En Red Bull le presionan mucho?

Obviamente aprietan, al final ellos esperan resultados, esperan que la temporada siempre sea constantemente en el top 5, que esté peleando por buenas posiciones y por puntos, me piden lo que yo mismo me exijo. Yo quiero ganar, quiero ser competitivo.

Tengo expectativas altas para este fin de semana en Barcelona, pero lo mejor que puedo hacer es ser cauto y intentar hablar en la pista. Pepe Martí

¿Qué espera de Barcelona? ¿Siente más responsabilidad por competir en casa?

No hay más presión, suma 25 puntos igual que las demás carreras, pero sí que es cierto que corremos delante de la familia, los amigos y la afición española. Yo también tengo expectativas altas para este fin de semana, pero lo mejor que puedo hacer es ser cauto y intentar hablar en la pista.

Ya sabe lo que es ganar en Barcelona…

Sí, lo conseguí hace dos años en F3 y ojalá que pueda repetir.

En Campos Racing y Red Bull tiene a un duro compañero con el británico Lindblad …

Sí, es un piloto rápido, de los pilotos con más nivel de su generación, pero mi compañero el año pasado era Hadjar, que ahora está en Fórmula 1, así que me estoy midiendo a un nivel alto… Veremos a final de año.

El salto de la F3 a la F2 le costó más de lo que pensaba. ¿Esta temporada debe ser la de su consolidación en la categoría?

Sí, este es el año para rendir, para sacar resultados, para hacer lo que toca, para hacerlo bien. El año pasado sufrimos, por muchas cosas que al final no dependían de nosotros, sumamos muy pocos puntos, muchos menos de los que merecíamos, pero hacia el final de temporada ya empecé a coger el ritmo y acabamos muy bien

¿Alonso, qué le aconseja, que se lo tome con calma o que vaya a ‘cuchillo’ en cada carrera?

No solo este año, siempre hemos ido un poco a ‘cuchillo’, a darlo todo, pero ahora es más importante por lo que está en juego. Fernando me dice que hay que sacar el máximo provecho de lo que tengas. Si el fin de semana pasado, por ejemplo, teníamos coche para hacer terceros o primeros, pues ese hubiera sido el objetivo, pero desafortunadamente no se pudo.

¿De qué carrera se siente más orgulloso?

Del sprint de Bahrein, gané saliendo el once en parrilla, fue una carrera muy buena, muy bien elaborada desde la salida y con muy buena gestión de los neumáticos.

Hablaba antes de Hadjar, que era su compañero y está en Fórmula 1. ¿Es consciente de que el próximo año usted podría el siguiente?

Sí, sí, por supuesto. Es una oportunidad que tengo al alcance de la mano. Isack no solo ha subido a la Fórmula 1, sino que está siendo el mejor rookie. Creo que puedo estar al nivel al que él estuvo el año pasado, es el nivel al que estoy empezando a rendir este año y ojalá pueda tener buenos resultados en las siguientes rondas para quizá tener opción a volver a ser compañero en el futuro.

¿Qué rookies le están gustando más este año en F1?

Todos lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, Kimi (Antonelli) con el Mercedes está haciendo un buen trabajo, hizo una pole en Miami y es para felicitarle. Para mí indiscutiblemente el mejor es Hadjar, por cómo se ha consolidado en el campeonato, la consistencia que tiene cada fin de semana, siempre es el más competitivo del equipo, siempre está en zona de puntos o cerca… es supermeritorio.

¿Siente sana envidia viendo la cantidad de patrocinadores que arrastra Franco Colapinto en Argentina a Colapinto? ¿Por qué cuesta tanto en España que las empresas se involucren tanto en el motor?

Más que envidia hay que felicitar a Franco y a su equipo de marketing, porque han hecho un muy buen trabajo. Ojalá si llego a la Fórmula 1 o en un futuro hablo con equipos de Fórmula 1 para tener un asiento, pueda encontrar más soporte de los espónsors. La Fórmula 2 tiene mucha menos visibilidad que la Fórmula 1, así que también es mucho más difícil que haya patrocinadores dispuestos a apoyarnos.

Pepe Martí, durante la entrevista / VALENTI ENRICH

¿Cómo valora la gesta de Alex Palou en Indianápolis?

Lo primero, darle la enhorabuena a Álex, ya se lo dije a él, porque lo suyo es de admirar, ganar cinco de las primeras seis carreras, segundo en la otra y ganar las 500 Millas, dominar el campeonato como lo está haciendo… El efecto que ha tenido en la categoría los últimos cinco años es increíble, creo que no lo ha hecho nadie.

Y en su caso, si por el motivo que sea no llegase a la F1, se plantearía otras vías en competiciones como Le Mans o la IndyCar?

Bueno, si puede ser una vía para el futuro, me gusta el deporte americano, pero obviamente, pero ahora mismo no es donde estoy centrado. Mi prioridad es la F1.

¿Cómo compagina la universidad con su agenda de competición y por qué cree que es tan importante seguir estudiando?

Bueno, estoy sufriendo bastante en este segundo semestre, con tantas carreras se complica mucho, pero independientemente de que haga, solo la mitad de los créditos o así, siempre he pensado que es muy importante tener estudios, tener una base de cultura, de conocimiento. Siempre me ha gustado ir a la escuela y aprender cosas. Y en casa nos han apretado mucho y a mí y a mis hermanas en este sentido.

¿Es partidario de trabajar con psicólogos en el deporte de élite?

Creo que es superimportante cómo gestionas las cosas, dentro y fuera de las carreras. Si no eres una persona eficiente, inteligente y centrado en tu día a día, tampoco lo podrás ser en las carreras. El piloto es un reflejo de lo que es la persona.

Después de correr en Mónaco, a diferencia de Alonso o Sainz, aún puede pasar desapercibido por la calle. ¿Teme que esta tranquilidad se acabe si llega a la parrilla de la F1?

Me gusta pasar desapercibido, pero creo que una cosa viene con la otra. Yo quiero ser (piloto de Fórmula 1, con todo lo que eso implica, bueno o malo.

Lamine Yamal es un mago, para mí es el jugador más talentoso del planeta. Y es un ejemplo para los jóvenes deportistas por cómo responde a las críticas y cómo es capaz de aislarse de todo Pepe Mártí

En una entrevista habló de Lamine Yamal como un referente para los deportistas que a pesar su juventud, están sometidos a una gran presión…

No le conozco personalmente y hay cosas que hace con las que estaría más o menos de acuerdo o que yo no haría nunca. Pero como deportista es un mago, para mí es el jugador más talentoso del planeta ahora mismo. A lo que me refería es que es un ejemplo para otros jóvenes deportistas por cómo responde a las críticas, cómo es capaz de aislarse de todo. Por ejemplo, de los insultos que recibe o de la presión de jugar un clásico con 17 años y ser determinante en el Bernabéu.

La próxima semana participará junto a Carlos Sainz en el Road Show en el MadRing ¿Le gusta la idea de que haya otro circuito urbano?

Si, cada uno tiene su esencia. No he podido aún dar una vuelta en el simulador, pero tiene buena pinta y va a ser bastante diferente, es interesante. La curva monumental se inspira un poco en la última de Zandvoort. Además el hecho de que en 2026 vaya a haber F1, F2 y F3 allí es bastante guay para los aficionados y espero que sea un circuito a la altura de la afición española.

Alonso se ha comprometido como embajador del Circuit de Barcelona-Catalunya. ¿Cree que puede ayudar a que también continúe en el calendario?

Es fantástico que Fernando se sume, le honora. Cuantos más circuitos en casa, mejor. Siempre he dicho que envidio MotoGP, porque hasta ahora han tenido cuatro grandes premios en Jerez, Valencia, Aragón y Barcelona.