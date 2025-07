Pepe Martí cierra un fin de semana positivo en Spa

Pepe Martí ha completado un fin de semana positivo en el mítico trazado de Spa-Francorchamps, sumando puntos tanto en la sprint race del sábado como en la carrera principal del domingo, disputada bajo condiciones climatológicas complicadas. El piloto español se mantiene en la zona media-alta de la tabla, afianzando su progresión en su segunda temporada en la FIA Fórmula 2.

El sábado, Martí arrancó desde la cuarta posición en parrilla –su mejor posición de salida en la categoría hasta la fecha– gracias a una gran clasificación el viernes (clasificó 6º). En una jornada fresca habitual en Bélgica (21ºC de ambiente y 35ºC en el asfalto), todos los pilotos montaron neumáticos medios. El español protagonizó una buena salida, pero en la primera vuelta sufrió un pequeño toque que le hizo perder posteriormente una parte del alerón delantero.

Fue una carrera con múltiples interrupciones, incluido un nuevo safety car en la vuelta 13. Martí mantuvo la calma, aunque tanto él como el equipo reconocieron que no lograron encontrar el ajuste ideal del monoplaza. El piloto de Campos Racing cruzó la meta en 5ª posición, sumando puntos valiosos y demostrando su capacidad para sobreponerse a las dificultades.

“Ha sido un fin de semana bastante positivo. Sacamos bastantes puntos después de una clasificación decente logrando una sexta plaza. El sábado sufrimos un poco por velocidad, tanto el equipo como yo no dimos con el ajuste perfecto y sufrimos un poco más que el resto de los pilotos. Aún así, hicimos una buena actuación y una buena gestión con un quinto lugar final”, explica Pepe.

El domingo, Spa volvió a mostrar su cara más impredecible. La carrera arrancó en mojado y la lluvia fue apareciendo cada vez más. Tanto, que obligó a realizar una salida lanzada detrás del coche de seguridad. Martí partía desde la sexta posición y cayó inicialmente a la séptima tras los primeros compases. Sin embargo, el piloto barcelonés recuperó rápidamente su ritmo: adelantó en la vuelta 2 y se colocó de nuevo en sexta posición.

Con el paso de las vueltas, la lluvia volvió a intensificarse, complicando la visibilidad y el agarre. Martí realizó su parada en la vuelta 12, aunque no fue especialmente rápida, lo que le hizo caer momentáneamente en el décimo puesto. Aun así, con un buen ritmo en pista y aprovechando las condiciones variables, escaló hasta la quinta plaza antes de que un nuevo incidente provocara la salida del coche de seguridad en la vuelta 19.

A falta de dos vueltas para el final y tras la rotura de motor de otro piloto, dirección de carrera decidió mostrar bandera roja, dando por finalizada la prueba. La clasificación se congeló con Martí en sexta posición, cerrando así otro fin de semana con doble puntuación. Sin embargo, varias penalizaciones a otros pilotos le permitieron escalar hasta la cuarta posición final.

“En la carrera de hoy domingo, una salida correcta y buenas batallas al principio. A raíz de las penalizaciones de otros pilotos hemos finalizado cuartos. Una pena porque hoy tendría que haber cruzado la meta en la cuarta plaza. Tomamos una decisión muy a último momento para cambiar neumáticos y no hubo buena comunicación entre el equipo y yo. No estábamos del todo preparados para la parada y perdimos tiempo. Si no hubiera sido por eso, no hubiéramos terminado sextos, sino más adelante, y después de las penalizaciones hubiera sido un segundo lugar”.

“Era un día para sumar 18 puntos y situarnos cerca de los líderes del campeonato en la clasificación general. Aunque hemos recuperado un poco y estamos cerca, de cara a Hungría hay que lograr de nuevo una buena clasificación y estar luchando por todo”.

El próximo fin de semana, el campeonato viaja a Budapest, donde el piloto español buscará mantener la inercia y seguir escalando posiciones en la general, en la cual se sitúa sexto con 85 puntos.